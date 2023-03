GF Vip, Edoardo Donnamaria rompe il silenzio dopo la squalifica: le sue parole

Edoardo Donnamaria è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di questi ultimi giorni. In seguito alla squalifica subìta nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, il nome del giovane volto di Forum sta occupando le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Nella giornata di ieri l’ex gieffino è intervenuto a sorpresa durante un collegamento con RTL 102.5: scopriamo insieme quali sono state le sue dichiarazioni.

Edoardo Donnamaria ha deciso di rompere il silenzio dopo la squalifica subìta giovedì sera durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Gli atteggiamenti del Vippone nei confronti di Antonella Fiordelisi non sono per niente piaciuti alla produzione e al padrone di casa che hanno dunque deciso di squalificare Edoardo.

Come già anticipato, nella giornata di ieri il giovane volto di Forum è intervenuto a RTL 102.5. Qui Edoardo Donnamaria ha espresso il suo pensiero in merito alla decisione presa dalla produzione del reality. Non sono potute mancare, ovviamente, parole per Antonella Fiordelisi, sulla quale l’ex gieffino ha dichiarato:

Ho un pensiero da quando sono uscito dalla Casa: rivedere Antonella. Sento troppo la sua mancanza, è una cosa che non succede nella vita normale, ve lo giuro. Mi sa che il modo più facile per comunicare con lei sarà andare lì sotto casa con il megafono. Vederla piangere per me, quando sono andato via, mi ha fatto star male.

E, continuando, Edoardo Donnamaria ha aggiunto:

Mi sento frastornato. Ho dormito 3 ore. Avevo promesso a tutti di non toccare il telefono. Ma l’ho preso subito in mano e ho fatto una telefonata a mia madre. Questa è la prima cosa che ho voluto fare. Poi ho riabbracciato il cane. Ieri sera sono stato con i miei genitori ed ho fatto una lunga chiacchierata anche con mio fratello.

Ricordiamo che Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per un per un episodio avvenuto mercoledì pomeriggio e che ha mandato su tutte le furie i fedeli telespettatori del reality. Edoardo, infatti, ha assunto un atteggiamento che non è per niente piaciuto ai telespettatori.