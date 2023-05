GF Vip, Edoardo Donnamaria una furia dopo la fine del reality: il motivo

Nel corso delle ultime ore il nome di Edoardo Donnamaria è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Questa volta non c’entra la storia d’amore che l’ex gieffino sta vivendo con Antonella Fiordelisi, ma i motivi riguardano la sfera professionale. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Brutte notizie per Edoardo Donnamaria. Stando a quanto rivelato da ‘Dagospia’, ci sarebbe un concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip che dopo il reality è rimasto insoddisfatto dal punto di vista lavorativo. Anche se non sono stati fatti nomi a riguardo, sono in molti a pensare che il diretto interessato sia proprio il giovane volto di Forum.

Questo è quanto riportato da ‘Dagospia’, il giornale diretto da Roberto D’Agostino:

Dicono che un concorrente del Grande Fratello Vip sia furioso. Era convinto che, dopo la partecipazione al reality, avrebbe continuato il suo impegno professionale. Ma qualcosa è andato storto. Chi è?

Alla domande del noto giornale ha deciso di rispondere ‘Blastingnews’. Stando a quanto rivelato dal noto portale, pare che il fidanzato di Antonella Fiordelisi sia rimasto insoddisfatto perché, dopo la fine del Grande Fratello Vip, non è tornato a ricoprire il suo ruolo a Forum, programma condotto da Barbara Palombelli.

Al momento il diretto interessato ha deciso di rimanere in silenzio e di non rispondere al gossip che sta circolando in questi giorni sul suo conto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Edoardo Donnamaria si esporrà in merito alle voci che stanno circolando in questi giorni sul suo conto. Nel frattempo, procede a gonfie vele la storia d’amore con Antonella Fiordelisi. I due sono più innamorati che mai e qualche giorno Edoardo ed Antonella hanno festeggiato i sei mesi di relazione.