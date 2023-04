GF Vip, Edoardo Tavassi confessa: “Ecco in che rapporti sono rimasto con Edoardo Donnamaria”

Edoardo Tavassi è stato uno degli ospiti di Casa Chi. Qui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ripercorso l’esperienza vissuta all’interno della casa più spiata d’Italia ed ha rilasciato delle dichiarazioni su alcuni dei suoi compagni di avventura. Tra le tante frasi pronunciate, non sono passate inosservate le parole spese su Edoardo Donnamaria. Ecco cosa ha rivelato il fratello di Guendalina Tavassi.

Ospite di Casa Chi, Edoardo Tavassi ha raccontato il meraviglioso periodo che sta vivendo al fianco di Micol Incorvaia. Queste sono state le parole che l’ex gieffino ha rilasciato al noto programma:

Sto benissimo, una favola, una meraviglia. Cinque mesi lì dentro percepiti sono 10 anni. Adesso mi sto godendo la vita, con Micol stiamo facendo tutto quello che sognavamo lì dentro. Siamo passati dal divano di casa del GF al divano di casa mia. La casa porta fortuna, il figlio sembra un po’ prestino, però perché no, ho quasi 40 anni. Però le cose si fanno in due, bisogna chiedere a Micol.

L’intervista di Edoardo Tavassi a Casa Chi è poi proseguita con alcune rivelazioni che il fratello di Guendalina Tavassi ha rilasciato su Edoardo Donnamaria. A riguardo, questo è quanto rivelato dall’ex gieffino:

Edoardo donna Maria ogni tanto mi manda dei video nostri, ci scambiamo dei ricordi su WhatsApp però non l’ho sentito. Io posso accettare ogni critica, il discorso di base è che interpretato.molta gente mi dice che da quando sono entrato nella casa ho portato sorrisi e altri mi dicono che sono un manipolatore, a me quando chiede come un consiglio un amico, do un consiglio.