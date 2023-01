GF Vip, Edoardo Vianello una furia contro Wilma Goich: ecco cosa ha rivelato l’ex marito della cantante

Wilma Goich è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. All’interno della casa più spiata d’Italia la gieffina ha rilasciato più volte alcune dichiarazioni sul suo ex marito Edoardo Vianello. In queste ultime ore il cantante ha rotto il silenzio e si è espresso in merito alle parole che la Goich ha rilasciato su di lui.

Edoardo Vianello non ci sta e si scaglia duramente contro le parole che Wilma Goich ha pronunciato su di lui nella casa del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, l’uomo ha accusato la sua ex moglie di aver mentito e di aver rilasciato delle dichiarazioni false.

Questo è quanto rivelato dall’ex marito della gieffina a ‘Chi’, il settimanale diretto da Alfonso Signorini:

Ci sono state delle scappatelle questo è vero. Wilma dice che l’ho sempre tradita, invece è capitato poche volte: con lei stavo bene. Mi ha beccato, qualcuno ha fatto la spia. Ma tutto quello che riguarda Wilma e la nostra separazione ormai è storia. Se ho confessato questi tradimenti? Alcuni sì, quando mi ha beccato. Ma anche lei mi ha tradito. Me l’ha detto e mi ha preso un colpo: fingevo di saperlo già, ma soffrivo.

Continuando, l’ex marito di Wilma Goich ha poi proseguito l’intervista al noto settimanale con queste parole:

Se è vero? Impossibile che siano bugie, perché lei è andata via con lui: non voglio nemmeno sapere chi fosse, non ho mai voluto saperlo per non soffrire. Eravamo nel pieno della collaborazione artistica, in quegli anni.

Infine, concludendo, Edoardo Vianello ha chiuso la questione con queste parole:

La seguo poco al GF Vip, ma vedo sui giornali che parla di me. Se mi ama ancora? Non so dirlo, e conta poco: ho un’altra moglie. Di sicuro non farei mai un confronto tv con lei. Siamo separati da talmente tanti anni e non avrebbe senso. Però pensavo che nel reality sarebbe durata meno.

Come prenderà Wilma le parole rilasciate da Edoardo Vianello? Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprirlo.