GF Vip, il duro sfogo di Wilma Goich: “Me ne vado”

Wilma Goich è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore il nome della Gieffina è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa a seguito di una furibonda lite che non è passata inosservata. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Wilma Goich una vera e propria furia all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Tutti i fedeli telespettatori del programma non hanno potuto fare a meno di notare la furibonda lite che la Vippona ha avuto con gli altri inquilini: ecco cosa è successo.

Il Natale è ormai alle porte e gli autori del Grande Fratello Vip hanno deciso di assegnare ai gieffini alcuni canti natalizi per organizzare uno spettacolo natalizio. La produzione ha deciso di affidare proprio a Wilma il compito di guidare i Vipponi in questa impresa.

La maggior parte dei concorrenti si è però defilata da tutto ciò, scatenando dunque l’ira della cantante. Queste sono state le parole di Wilma Goich a riguardo:

Siamo indietro e dovevamo provare da subito. Spariscono, io non so dove stanno tutti. Basta! Cioè io adesso me ne vado, non me ne frega un ca**o. Uno non canta, poi l’altro si porta l’insalata e quello va in cucina. Provate tra voi perché io adesso me ne vado a fare in c**o.