GF Vip, Elenoire Ferruzzi denuncia: “C’è la Polizia di mezzo, ho chiesto i danni”, cosa è successo

Elenoire Ferruzzi non smette mai di far parlare di sé. In queste ultime ore il nome dell’ex gieffina è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Pare che in seguito alla sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, la performer abbia avuto a che ora con alcuni hater talmente fastidiosi da richiedere l’intervento della Polizia.

L’ex gieffina Elenoire Ferruzzi è stanca di leggere commenti di cattivo gusto sulla sua persona sulle sue pagine social. Da qui la decisione di denunciare il tutto, richiedendo dunque l’intervento della Polizia e anche un risarcimento danni.

Queste sono state le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip in merito a questa vicenda:

La cosa che mi fa più ridere è che sono talmente pieni di risentimento di invidia e di rabbia che insultano l’immagine di questa donna (credendo sia io)che è stata un’attrice hard negli anni 90 e che ora non c’è nemmeno più. Che cheap. Gli insulti? Poi quando arriva la notifica della denuncia con richiesta di danni dalla Polizia di Stato, piangono.

E, continuando, Elenoire Ferruzzi ha aggiunto:

Ecco, quello è il momento che sto aspettando. Poi questi parlano di pareri (e non lo sono affatto) visto che io sono un personaggio pubblico. Quindi giustificano tutto con il fatto che devo essere riempita di minacce, di offesi, illazioni e cose allucinanti. Rendetevi conto come stanno messi.

Un duro sfogo quello a cui Elenoire Ferruzzi si è lasciata andare. Le parole dei suoi hater l’hanno mandata su tutte le furie tanto da dichiarare:

Mostro? Guardate che è un termine che ha un’origine bellissima, vuol dire meraviglioso, capace di svelare la nascosta relazione tra uomini e dei e deriva direttamente dalla parola monere, che vuol dire avvertire. Per i romani un mostro non era una creatura terrorizzante, ma qualcuno che attraverso la sua radicale diversità, il suo allontanamento dai canoni, ricordava agli uomini la loro stupida moralità e la loro terrena lontananza dalla luce divina.

Infine, Elenoire Ferruzzi ha concluso: