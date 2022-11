Elenoire Ferruzzi rivela quanto ha speso di chirurgia: la cifra fa discutere

Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Elenoire Ferruzzi è diventata il personaggi più chiacchierati delle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Nel corso delle ultime ore l’ex gieffina è finita al centro di una bufera per aver rivelato la cifra spesa in chirurgia plastica. Scopriamo insieme quali sono state le sue dichiarazioni.

Elenoire Ferruzzi al centro delle critiche. In seguito ad alcune rivelazione fatte sui social, l’ex gieffina è stata riempita di critiche dall’intero popolo del web. Il motivo? Pare che Elenoire abbia rivelato l’ingente cifra spesa per il ricorso alla chirurgia plastica: il costo fa discutere

In seguito ad un’intervista rilasciata a Le Iene, Elenoire Ferruzzi si è lasciata andare ad alcune confessioni riguardanti la sua vita privata. In particolar modo, l’ex gieffina ha rivelato alcuni retroscena riguardo la sua decisione di ricorrere alla chirurgia plastica.

Nel dettaglio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato ai microfoni del noto programma di Italia 1:

Per rifarmi gli zigomi ho speso in tutto sei-settemila euro; le labbra ho perso il conto ma direi quanto gli zigomi. Il seno l’ho rifatto cinque volte ed è costato diecimila euro ad intervento; mentre il sedere mi è costato quindicimila euro. In tutto ho speso intorno ai duecentomila euro.