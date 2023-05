GF Vip, Elenoire Ferruzzi e la rivelazione sugli ex gieffini: “Io riempio i locali, loro riempiono…”

Nel corso delle ultime ore il nome di Elenoire Ferruzzi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? In un’intervista rilasciata al programma radiofonico Turchesando, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha sparato a zero su alcuni ex gieffini. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Elenoire Ferruzzi contro alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Intervistata dal programma radiofonico Turchesando, l’ex gieffina ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai Vipponi con i quali ha condiviso la sue esperienza nella casa più spiata d’Italia. Nel dettaglio, Elenoire non ha risparmiato Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sui quali si è esposta con queste parole:

Daniele e Oriana? Vediamo quanto durano i servizi fotografici. Io non ho mai creduto in nessuna coppia. Sono tutte coppie spinte e false. Sono coppie per fare soldi, per fare tv, per le fotografie. Credo in Antonella e in Edoardo perché li ho visti io nascere. Ero presente. E ti posso dire che in loro c’era interesse da parte di entrambi. Nelle altre coppie non esiste nulla di tutto questo. Sono tutte baggianate.

E, continuando, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha aggiunto:

Gli Spartani e i Persiani? Io li vedo degli scappati di casa e basta. Vedo solo tanti scappati e basta. A parte qualcuno con cui c’è un rapporto di rispetto che sento, stimo come Cristina, Pamela, Amaurys, Luca Salatino stesso, ma il resto sono scappati di casa. Che più continuare a creare queste storie finte, stupidaggini, scene, riempirsi di alcol non fanno. Questo non è talento. Il può falso? È una bella lotta. Lì la falsità abbonda. Onestini e Ivana? Per loro sono contenta.

Elenoire Ferruzzi ha poi rilasciato alcune dichiarazioni su Nikita Pelizon. Queste sono state le parole sulla vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip: