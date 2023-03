Daniele Dal Moro contro Elenoire Ferruzzi per una foto: “Hai sbattuto la testa?”

Senza alcuna ombra di dubbio, Eleonoire Ferruzzi è stata una delle protagoniste più amate e chiacchierate della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore, l’ex gieffina ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae insieme a Daniele Dal Moro. Tuttavia, sembra che quest’ultimo non abbia reagito bene. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Alla settima edizione del Grande Fratello Vip, in più occasioni Eleonoire Ferruzzi aveva accusato Daniele Dal Moro di essere un egocentrico e sempre concentrato su se stesso. In ogni modo, dopo essere uscita dal programma condotto Alfonso Signorini, sembra che il personaggio televisivo si sia ricreduto sul bel veneto.

A dimostrarlo è stata la recente immagine pubblicata dall’ex gieffina sul suo profilo Instagram. La donna ha condiviso uno scatto che la ritrae insieme a al suo ex compagno di avventura nel reality show. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Nonostante la dolce dedica, sembra che Dal Moro non abbia reagito molto bene dinnanzi al gesto della Ferruzzi. Infatti, inevitabile è stata la sua reazione seguita poi da un commento clamoroso:

In occasione di una precedente intervista rilasciata al “Superguidatv”, Eleonoire Ferruzzi non aveva espresso una buona opinione sul conto del fidanzato di Oriana Marzoli. Queste erano state le dichiarazioni che probabilmente hanno scatenato l’inevitabile reazione del diretto interessato:

Daniele non è una persona limpida ma è astuto, furbo e manipolatore. Gioca con i sentimenti delle persone. Io mi sono avvicinata a Daniele perché lui era bisognoso dell’affetto che non aveva ricevuto. Ho colto la sua sofferenza e ho asciugato le sue lacrime senza ricevere nulla in cambio. Lui parla solo di se stesso e piange a comando davanti le telecamere. Le sue azioni sono sempre ben calcolate. Gli ho voluto molto bene ma lui si è avvicinato a me quando ha capito che ero bisognosa di affetto e poi ha fatto lo stesso con Wilma. A lui non interessa nessuno e non vuole bene a nessuno se non a se stesso.