GF Vip, Elettra Lamborghini rompe il silenzio e svela la verità sul rapporto con la sorella Ginevra

In seguito all’ingresso di Ginevra Lamborghini nella casa del GF Vip, il rapporto tra la gieffina e sua sorella Elettra è diventato uno degli argomenti più chiacchierati dai principali giornali di cronaca rosa. Dopo le numerose voci in circolazione, Elettra Lamborghini ha rotto il silenzio e si è esposta riguardo questa vicenda tanto chiacchierata.

Alla fine Elettra Lamborghini ha rotto il silenzio e si è esposta riguardo la questione che la vede protagonista insieme a sua sorella Ginevra. La cantante ha scelto i social per rilasciare alcune dichiarazioni a riguardo. Scopriamo insieme che cosa ha rivelato.

Queste sono state le parole di Elettra riguardo il rapporto con sua sorella Ginevra:

E, continuano, Elettra Lamborghini ha dichiarato:

Tengo a proteggere le cose che amo di più dai social, sotto gli occhi di gente che non sa nulla e anzi rosica. Ci tengo a precisare che dalla mia parte ho passato una infanzia molto bella e sana. Così anche come la mia adolescenza, nonostante io abbia preso la mia strada molto presto ed abbia iniziato a viaggiare già da giovane.

Un lungo sfogo quello di Elettra Lamborghini che ha poi continuato:

Non mi sognerei mai di incolpare i miei genitori, anzi li ringrazio per la persona ferma e determinata che sono oggi, e tengo a precisare che con gli altri componenti della mia famiglia ho sempre avuto un bellissimo rapporto che tuttora ho. Quindi oltre a cadere dal pero rimango anche senza parole.

Infine, la cantante ha concluso:

A questo punto spero e mi auguro che ci sia un copione o qualcuno dietro. La diffida comunque è stata mandata 1 mese prima che iniziasse il programma, chiedendole di astenersi dal parlare di me, con una reazione assolutamente positiva da parte sua dicendo che non avrebbe toccato l’argomento perché non interessata.