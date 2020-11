Nella casa del GF VIP è successo quello che nessuno si sarebbe mai aspettato. Pierpaolo Pretelli decide di mettere un punto alla storia con Elisabetta Gregoraci. Il ragazzo spiega che, dopo i paletti imposti da Elisabetta nel vivere questa relazione, il suo sentimento al riguardo si è un po’ raffreddato.

Pretelli dichiara: “Vorrei un po’ di tempo, mi sento come se mi stesse passando quella fase”. Insomma, l’ex velino sceglie di fare un passo indietro. Tutto questo viene confidato durante una chiacchierata con la sua amica Adua Del Vesco.

Il ragazzo è sincero, e spiega: “Non abbiamo discusso ma sono cose che mi porto avanti io nella mia testa. Ci sono degli step che, se non li fai, si perde la magia. Mi sono un po’ stancato. È come se quella fase mi stesse passando. Vorrei prendermi un po’ di tempo”. Subito dopo la puntata, Elisabetta e Pierpaolo, nella notte, hanno discusso furiosamente.

L’ex di Briatore accusa il ragazzo di non aver preso posizione e soprattutto di non averla difesa, nel corso della puntata, dagli attacchi di Antonella Elia. Secondo la donna il ragazzo doveva chiarire a tutti la sua posizione in questa storia, e spiegare che per lui non era affatto un problema: “Sono stanca di passare da stro**“ esplode la showgirl.

Da queste parole prende spunto Pierpaolo che dice: “Forse ha ragione lei. Dobbiamo stoppare”. Ma Elisabetta, inaspettatamente, prende male la notizia, si infuria e dice: “Perché se quando ti dicono ‘povero Pierpaolo’ tu non dici ‘povero un ca**, io mi godo questa cosà, sono ca**i miei. Passo sempre per stron**”.

Il pubblico sostiene che Pierpaolo abbia finalmente realizzato che nella casa del GF vip tra lui ed Elisabetta Gregoraci, non potrà succedere mai niente di significativo, e per tale motivo, abbia preso la decisione di metterci una pietra sopra. Aspettiamo nuovi risvolti.