Elisabetta Gregoraci si aggira nella casa del GF Vip con sguardo languido e il cuore palpitante. Che la bella conduttrice si stia innamorando? Sembra però che Pierpaolo Pretelli, suo compagno di avventura nella casa del Grande Fratello VIP, non abbia niente a che fare con quello che sta succedendo ad Elisabetta.

Nel corso della puntata di ieri, l’ex moglie di Briatore, ha confessato di avere un uomo sempre nei suoi pensieri. Ma non è finita qui, la Gregoraci ha ammesso che l’uomo in questione non si trova negli alloggi di Cinecittà. Pare, oltretutto, che questo amore sarebbe rimasto finora inespresso, tanto che il diretto interessato non sarebbe nemmeno a conoscenza dell’interesse della conduttrice.

Eppure c’è qualcuno nella casa che le dedica costanti attenzioni, parliamo di Pierpaolo. I due passano moltissimo tempo insieme, tra coccole, scherzi e anche tenere dichiarazioni. Nella casa Elisabetta e Pierpaolo sono inseparabili e in piena armonia tra loro.

Eppure la Gregoraci spiega di non riuscire a “perdere il controllo di sé” e di sentire la mancanza di qualcuno. Lei dice di non vedere questa persona da più di un mese e che, in ogni caso, tra loro non c’è mai stato nulla. Ovviamente Pierpaolo non è all’oscuro, e aveva confessato Alfonso Signorini di avere dei dubbi, parlando dal confessionale.

Secondo Pierpaolo c’è un uomo che aspetta Elisabetta Gregoraci fuori dalla casa de GF Vip. A portarlo a fare questa ipotesi è il gesto che la Gregoraci fa sempre a favore di telecamera e a cui tutti ormai hanno fatto caso.

La conduttrice, spesso, si porta la mano al cuore e manda un bacio. Nonostante Elisabetta Gregoraci abbia assicurato che il suo gesto è rivolto a degli amici, il sospetto ha ormai preso il sopravvento su Pierpaolo. Niente è certo tranne una cosa, qualcuno c’è, e anche Alfonso Signorini ha i suoi sospetti.