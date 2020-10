Senza alcuna ombra di dubbio, Elisabetta Gregoraci è uno dei volti più amati e stimati all’interno del mondo dello spettacolo. Non solo. La celebre showgirl è molto conosciuta anche sui social e nel comparto moda. Ad oggi è diventata una concorrente del Grande Fratello Vip. Ma che lavoro faceva Elisabetta Gregoraci prima di fare successo in tv?

Nel corso dell’ultimo periodo stiamo vedendo Elisabetta Gregoraci al noto programma condotto da Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip. La showgirl sta vivendo una bellissima esperienza attraverso la quale sta dimostrando di essere una donna forte e di sani principi. Tuttavia, la Gregoraci non ha sempre lavorato in televisione, anzi, prima del suo successo aveva un’altra vita.

Elisabetta Gregoraci è una dello showgirl più conosciute in Italia grazie alla sua carriera ricca di successo e di soddisfazioni e alla sua bellezza mozzafiato. Non solo. La celebre modella calabrese è molto nota anche per il suo matrimonio con Flavio Briatore, naufragato poi nel 2017.

La carriera dell’ex moglie di Flavio Briatore è iniziata negli anni 90, precisamente in Calabria. Qui, la 40enne ha partecipato al concorso di bellezza di Miss Calabria conquistandosi il titolo di vincitrice.

A seguito di questo primo esordio, la Gregoraci ha iniziato a lavorare nel comparto moda assumendo il ruolo di modella e indossatrice per alcune delle più lussuose marche. Solo agli inizi degli anni 2000, la showgirl ha fatto il suo debutto in tv e sei anni dopo è stata paparazzata per la prima volta con Flavio Briatore.

La loro storia d’amore è durata ben 12 anni ed è giunta a capolinea esattamente nell’anno 2017. La coppia ha avuto anche un figlio, Nathan Falco il quale oggi è inseparabile da entrambi i genitori. Elisabetta Gregoraci, durante tutto il corso della relazione con il noto imprenditore, è stata sempre al centro della cronaca rosa e numerose sono state le critiche dovute alla loro differenza di età.