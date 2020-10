Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip non sono mancati i colpi di scena e le novità. Una tra le tante riguarda proprio Elisabetta Gregorci, che ha dichiarato in diretta TV che il gesto di battere la mano sul cuore in realtà è rivoto a un uomo fuori alla casa.

Terminata la puntata, Pierpaolo Pretelli è andato nuovamente in crisi. Il gieffino si rivolge a Elisabetta e dice: “Ci sono rimasto male perché ci tengo tanto a te. Come te lo devo dire? In che lingua? A me il gioco ora interessa fino a un certo punto. Io non voglio giocare più. Mi capisci?”.

La Gregoraci spiega al ragazzo che non può parlare di certi segreti davanti alle telecamere. I due, così, cercano un modo per spiegarsi senza farsi capire. La strategia è stata astuta. Nella notte i due si sono recati in bagno, senza microfoni. Di ciò che è successo non si sa nulla, ma abbiamo intuito alcuni particolari.

I due, usciti dal bagno, tornano a letto e lei continua a scrivere sulla mano di lui, che pare però non aver capito proprio tutto il discorso. Arrivano delle informazioni interessanti da Twitter, precisamente da Iperborea (fonte attendibile).

Secondo la fonte, la Gregoraci avrebbe affrontato un argomento abbastanza delicato. L’ex moglie di Briatore avrebbe chiesto a Pierpaolo di recarsi dalla psicologa del GF Vip e chiedere a lei delle spiegazioni più approfondite. La fonte spiega: “Che bomba in codice che ha sganciato Elisabetta Gregoraci, raga”. Iperborea aggiunge:

“È una situazione così delicata che è giusto che nessuno riporti nulla, ma è una bomba tremenda. Che situazione”.

GF Vip: situazioni delicate

Ci sono evidentemente delle situazioni molto delicate che Elisabetta Gregoraci voleva tenere segrete e raccontarle magari solo al ragazzo. Questa mattina, Elisabetta ha esortato nuovamente Pierpaolo a recarsi da Piera, la psicologa, per avere maggiori chiarimenti.

Alcune delle cose scritte in codice dalla donna al ragazzo sono state decifrate, ma nessuno si è azzardato a rivelare nulla perché, a quanto pare, si tratta di informazioni veramente troppo delicate.