Flavio Briatore si infuria con la sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci, per i suoi atteggiamenti

Flavio Briatore, nonostante la sua ex consorte sia parte fondamentale del GF Vip 5, non ha mai voluto prendere parte allo show. Eppure, in qualche maniera, anche lui è diventato uno dei protagonista del reality .

Questo proprio per via della partecipazione di Elisabetta Gregoraci al programma, che lo ha portato ad esprimersi spesso sulle azioni della ex moglie. L’imprenditore aveva deciso, tempo fa, di spedire una lettera ad Elisabetta. In più, dii lui si è molto parlato anche in merito ad un presunto contratto post matrimoniale con la showgirl.

Anche Elisabetta ha parlato spesso del suo ex compagno. Da ultimo, lo ha fatto durante una chiacchierata con Giulia Salemi, appena qualche giorno fa. In quell’occasione la Gregoraci aveva rivelato: “Diciamo che lui è un tipo possessivo. Come dire, per lui sono ancora sua”.

Adesso, però, pare che stia per arrivare qualcosa a scombinare gli equilibri tra gli ex. A dare la notizia è il settimanale Nuovo. Nelle pagine del giornale si legge che, il famoso imprenditore sarebbe andato su tutte le furie. A far perdere le staffe a Briatore è stato l’atteggiamento della gieffina all’interno della casa del GF Vip.

A quanto pare, Flavio non starebbe affatto gradendo lo stretto rapporto che stanno costruendo Elisabetta e Pierpaolo Petrelli. Ecco cosa si legge sul settimanale:

“Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, adesso è guerra. La conduttrice fa la ‘gattina’ al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e lui si sente tradito. Toppa vicinanza con Pierpaolo Pretelli e le confidenze sul loro passato di coppia su quello che c’è stato”.

In un’intervista per il magazine di Riccardo Signoretti, vengono dati maggiori dettagli. Si può leggere, Briatore sarebbe così arrabbiato da essere incline a rivedere gli accordi presi in sede di divorzio.

Una delle clausole, infatti, prevedrebbe che nessuno dei due possa pubblicizzare nuove relazioni o presentare eventuali fidanzati al figlio Nathan.

In realtà, la gelosia di Flavio Briatore pare molto eccessiva, dato che la relazione tra Elisabetta e Petrelli non sarebbe nata né sponsorizzata in nessun modo. Anzi, la Gregoraci sembra fare del tutto per evitare fraintendimenti di questo tipo. Non ci resta che vedere cosa succede nel corso della diretta del GF Vip.