La Gregoraci è in collera con Pierpaolo per non essere mai intervenuto in sua difesa

Lunedì è andata in onda la nuova puntata del GF Vip. Quello che è successo durante la diretta ha duramente intaccato il rapporto particolare, che si era creato tra due inquilini. Parliamo di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. La Gregoraci è molto in collera con Pierpaolo per non essere mai intervenuto durante la puntata.

FONTE CASA GF VIP

Infatti, Elisabetta ha subito forti e pesanti critiche durante la diretta, sotto gli occhi di Petrelli che è rimasto impassibile. Ad aggravare la collera della showgirl è anche quello che è successo dopo la diretta, quando Pierpaolo l’ha lasciata sola nel letto, in lacrime. Tommaso Zorzi, Enock Barwuah e, inizialmente, Paolo Brosio, hanno assistito allo scontro tra i due.

Brosio, l’ultimo arrivato nella casa, è stato probabilmente il concorrente a difendere più strenuamente la showgirl durante gli attacchi. In ogni caso, Elisabetta e Pierpaolo hanno iniziato la loro lite furiosa nel pomeriggio.

Lui si trovava nella vasca e lei seduta accanto a Paolo Brosio, mentre Zorzi ed Enock erano nei paraggi. Il tutto si è svolto proprio come si svolgerebbe un talk show: Pierpaolo ripete di aver cambiato atteggiamento dopo aver visto, per l’ennesima volta, Elisabetta prendere le distanze da lui.

FONTE CASA GF VIP

A rendere ancora più deciso il ragazzo a distaccarsi sono state le stesse parole della showgirl che, in puntata, ha assicurato che tra i due non c’è nulla. La Gregoraci perde subito la pazienza ed esclama: “Tu non puoi non parlare, tira fuori i cog**i e mi dici: ‘Elisabetta non riesco a supportarti, anche se hai avuto una giornata di merda, perché io non riesco più a parlare con te in un certo modo’, ma non che mi lasci come una mer*a lì fuori tutto il pomeriggio”.

FONTE CASA GF VIP

La lite è continuata ancora per qualche tempo, è la situazione è diventata così tesa che la Gregoraci è scoppiata in lacrime. Ecco alcune delle sue parole, cariche di sconforto:

“Quindi io devo aspettare che ti passino tutte le tue cose, io vengo giustamente come ultima ruota del carro e posso pure stare male. Se io vedo una persona che sta male, una persona con cui fino a ieri avevo un rapporto di complicità, a cui voglio bene, e tu stai male, metto da parte le mie cose, magari non subito, non dopo un’ora, non dopo due ore, dopo tre ore e vengo da te: ‘Scusami se non sono stata di supporto in queste due ore, hai bisogno di me'”.

Ma non finisce qui infatti Elisabetta conclude con: “Me l’hai chiesto, perché io sono venuta a chiedertelo, e tu te ne sei fregato Pierpaolo, perché alla fine i fatti parlano amore mio, e io ti voglio bene”.

Infine, Elisabetta Gregoraci continua a piangere ripensando alle parole che le sono state rivolte durante la puntata. Tra le lacrime, dice: ” Mi hanno detto di tutto ieri sera, che non sono umana, che sono una str**a, di tutto”.