Elisabetta Gregoraci in lacrime. La showgirl non regge la distanza dal figlio Nathan

Al GF VIP è palpabile la tensione nell’atmosfera. La notizia del prolungamento del programma ha gettato i concorrenti nello sconforto. In particolar modo quei concorrenti che, al di fuori della casa, hanno dei figli che li aspettano. Elisabetta Gregoraci è una di loro. La showgirl parla per la prima volta a cuore aperto del figlio Nathan Falco e del rapporto profondo che li tiene uniti.

Gli ultimi due giorni sono stati difficili per la Gregoraci per cui, come prevedibile, l’idea di non poter trascorrere le feste del Natale con suo figlio è una vero motivo di sconforto, tanto da farla cadere in una crisi profonda. Elisabetta ha più volte dichiarato la volontà di abbandonare il programma e la nostalgia per la distanza da Nathan sta diventando insopportabile. Nelle live di Mediaset Extra, si vede la showgirl parlare più volte di questa situazione. La Gregoraci si confronta anche con il suo caro amico, Pretelli, il quale confida a sua volta lo strazio che sta provando nel non poter riabbracciare suo figlio.

Anche Pierpaolo è papà, e comprende a fondo quali siano le problematiche che affliggono la donna. Seduti vicinissimi su un divano, cercano di consolarsi l’uno con l’altro. L’ex velino però non si trattiene e esprime anche un altra difficoltà per lui oggettiva: “Non riesco a pensare di stare qui da solo senza te e Enock. Se ti avessero detto sin dall’inizio che il programma darebbe durato 5 mesi avresti accettato?“.

L’ex di Briatore non ha dubbi e risponde con un secco: “No”. Mentre si scambiano gesti amorevoli, la Gregoraci dice: “Mio figlio viene prima di tutto, non può stare senza la mamma”. Ovviamente si commuove e non riesce a trattenere l’emozione.

L’idea di abbandonare il programma del GF Vip, non è stata presa in considerazione solo da Elisabetta, ma anche Francesco Oppini, Enock e Dayane stanno valutando intensamente l’idea di ritirarsi. Ognuno di loro per problematiche diverse. Tommaso Zorzi non nasconde l’angoscia per il fatto che Oppini ha intenzione di ritirarsi. L’amicizia che li lega rende il percorso dell’influencer senza il suo amico difficile da affrontare.