Elisabetta Gregoraci, tra i concorrenti del GF Vip, è quella che sta subendo più attacchi e sta creando maggiori dissapori. I diverbi con Selvaggia Roma erano iniziati già dall’ingresso della ragazza nella casa, ma ultimamente gli scontri cominciano a farsi intensi anche con Giulia Salemi. L’influencer è l’ultima arrivata, ma non ha perso tempo a stringere anche con i “veterani” di questa edizione. In primis, è nata l’amicizia altalenante con Tommaso Zorzi, successivamente la Salemi ha stretto rapporto con Pierpaolo Pretelli.

Questo, ovviamente, ha dato vita alla gelosia furiosa di Elisabetta Gregoraci. Giulia, durante la puntata di ieri, ha però fatto capire che non c’è nessun rapporto ambiguo tra lei e Petrelli. Alla fine della puntata però, la situazione è degenerata rapidamente. Giulia, infatti, ha dato il suo nome per la nomination palese e, a sorpresa, la scelta è ricaduta proprio su Elisabetta. “Niente di personale” aveva aggiunto, sperando di non creare troppe polemiche. Alfonso Signorini, però, non ha perso tempo, creando i presupposti per una grande litigata.

Il conduttore del GF Vip, ha accennato ad un gossip nato fuori dalla casa, secondo cui la Salemi aveva già avuto motivo di litigare la Gregoraci. Ecco le parole di Signorini: “A me risulta che prima di entrare nella Casa del Grande Fratello tra te e Giulia ci fosse una certa ruggine legata a una vacanza di molti anni fa”. Elisabetta ha deciso di rimanere sul vago rispondendo, mostrandosi anche abbastanza in imbarazzo: “Non sono mai andata in vacanza con lei. L’ho vista un paio di volte in Sardegna. In realtà non è mai successo niente però chiacchierava più con Flavio che con me“.

La Salemi, però, non ha preso queste dichiarazioni di buon grado, ed ha risposto a tono: “Voi non stavate già più insieme e io ero lì invitata da Domi. Eravamo sette o otto persone. Non ho mai fatto la corte a Briatore, puoi chiederlo anche a lui. È amico di amici. Questa non la accetto”. Intanto, sul web, sono già molti quelli che vedono in Giulia e Pierpaolo una coppia da sogno. In realtà, è probabile che a lungo andare questa conoscenza all’interno del GF Vip, sfoci più in un’ennesima amicizia speciale, come spesso è accaduto in questa edizione. È innegabile, però, che nel corso dei giorni il rapporto tra i due stia diventando sempre più stretto.

È capitato, addirittura, che la Salemi desse a Petrelli consigli sentimentali. C’è anche da sottolineare che i due hanno una importante amicizia in comune. Infatti, la Salemi è una grande amica di Ariadna Romero, ex di Pierpaolo e mamma del loro bambino, Leo. C’è qualcuno, però, che proprio non manda giù questo rapporto. Parliamo ovviamente di Eli Greg, che ha dato sfogo alla sua gelosia vedendo quanto Giulia e Pierpaolo siano uniti. “Ti piace Giulia?” ha chiesto a Pretelli a bruciapelo. Pierpaolo ha eluso la domanda con una risata. La gelosia di Elisabetta è stata palese anche quando l’ex velino si è lasciato andare ad un ballo sexy con la Mello.

La sera stessa, Pierpaolo è andato al capezzale di Elisabetta per augurarle la buonanotte ma lei lo ha scacciato malamente: “Enock, lo chiami?”, ha chiesto al fratello di Balotelli. Pretelli, offeso, si è allontanato dicendo: “Che sono, un cane?”. Elisabetta Gregoraci, a letto, ha aggiunto a mezza bocca: “Ti nomino domani. È arrivato il fenomeno”. Insomma, un clima molto teso.