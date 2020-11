Elisabetta ha biasimato Pierpaolo per non averla difesa: "Gli uomini senza attributi non mi piacciono"

Ieri pomeriggio nella casa del GF Vip, dopo essere finiti in cucurio, Selvaggia Roma e Pierpaolo Pretelli hanno avuto una discussione con Elisabetta Gregoraci. La lite coinvolgeva, inizialmente, solo le due donne, ma, come presumibile, l’ira della Gregoraci ha finito per riversarsi anche su Pretelli. In particolare, Elisabetta ha biasimato Pierpaolo per non averla difesa, mentre la Roma spendeva pessime parole su di lei e ‘l’amicizia speciale’ che intercorre tra di loro.

FONTE CASA GF VIP

In realtà, le cose non stanno affatto così. L’ex velino, parlando con Selvaggia, ha più e più volte preso le difese della Gregoraci. Peccato, però, che l’attento orecchio di Elisabetta abbia colto solo le male parole di Selvaggia e il silenzio del ragazzo.

Subito dopo lo scontro, l’ex di Briatore ha voluto sfogare la rabbia con gli altri concorrenti, usando parole davvero forti nei confronti del povero ex velino. “Anche lui basta, la doveva stoppare. Pier ha sbagliato e basta. Se domani entra un uomo che parla solo male di lui io lo stoppo e dico ‘non ti permettere di dire queste cose'” ha detti, ringhiante, la Gregoraci.

FONTE CASA GF VIP

Non è la prima volta che Pretelli è accusato di non prendere le difese della sua amica, e questa situazione sembra davvero infastidire Elisabetta.

“Mi sono rotta. Vi rendete conto che non mi ha difesa? Parlassero delle loro cose senza parlare di me. Perché non discutono dei loro sogni, delle ambizioni di quello che hanno fatto fuori. Anche in puntata non lo sento mai dire nulla e lui si giustifica ‘è che non ho sentito, non ci sono arrivato scusa’. Io sono stata con Briatore che ha due cose sotto enormi così, a me gli uomini senza attributi non piacciono”.

FONTE CASA GF VIP

Insomma, davvero arrabbiata. Chissà se i due riusciranno a fare ancora la pace? “Basta con sta storia, se è un uomo che le tiri fuori. Invece no, non fa nulla. Se lei parla di me lui deve dire stop. Io avrei fermato tutto e invece lui sta fermo”, considerate queste parole di Elisabetta Gregoraci, ne vedremo delle belle.