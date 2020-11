Nella casa del GF Vip non c’è mai pace. Era inevitabile la lite tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Romano. Nel corso della puntata di venerdì, si è deciso di mandare nel cucurio Pierpaolo Pretelli e la Romano. I due, quindi, sono ormai diversi giorni che si trovano isolati dal resto della casa. Ma si è trovato ugualmente il modo per litigare. La Gregoraci è esplosa. Cerchiamo di capire cosa è successo.

FONTE CASA GF VIP

L’ex di Briatore si è avvicinata al cucurio per parlare con Pierpaolo, nel mentre ha sentito Selvaggia sparlare alle spalle di lei. L’ha definita una donna falsa e che si prende gioco delle persone. La Gregoraci non ha retto ed è esplosa gridando contro il vetro. Gli autori, così, per agevolare la conversazione, hanno tirato su la tendina del vetro che divide le due locazioni. Così, come felini, si sono entrambe scagliate sul vetro per continuare la loro sfuriata.

Elisabetta parte all’attacco:

“Sei una maleducata. Io ho cercato di essere gentile con te e tu non lo sei stata con me. Se sei venuta qui al GF a parlare solo di Elisabetta Gregoraci smettila e fai il tuo percorso. Sei innamorata di lui? Diglielo: sono innamorata di te. Non sei venuta qui per parlare di Elisabetta Gregoraci. Non è carino che sei arrivata da due giorni e continui a parlare e a fare. Fatti il tuo percorso e non il mio. Mi sono rotta i cog***i. Tu di me non devi più parlare capito? Non parlare più della sottoscritta”

FONTE CASA GF VIP

La Gregoraci è un fiume in piena e sembra che nessuno riesce a placare la sua ira. Con ancora più vigore continua: “Stai qui dentro per parlare solo di me, quindi anche no, anche no, anche noooo. Ma vai a ca**ge. Chi sei tu? Chi sei? Se ti servo per un po’ di notorietà e vuoi fare questo percorso, fai il tuo e non il mio”.

FONTE CASA GF VIP

Insomma pare proprio che Selvaggia sia riuscita a smuovere quei tasselli che tanto fanno infuriare l’ex di Briatore. La guerra è appena iniziata. Ne avranno ancora per molto. Ovviamente Elisabetta non si è scagliata solo contro Selvaggia. ma ha riservato qualche pillola al vetriolo anche per Pierpaolo Pretelli.