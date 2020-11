Al GF Vip, quest’anno, le liti sono all’ordine del giorno. Gli inquilini non sopportano più l’isolamento e sono pronti a scattare come molle ad ogni occasione. Stavolta, ad andare su tutte le furie è Enock, che se la prende Adua Del Vesco, rivolgendole anche parole pesanti, al punto da farla scoppiare in lacrime.

La casa è stata scossa dalla animata lite nella giornata di oggi. La motivazione alla base dello scontro alcune azioni di Enock. Il calciatore in un gioco avrebbe deciso di risolvere i dissapori tra i concorrenti del GF Vip facendoli scontrare in stile Uomini e Donne. Questo non sarebbe affatto piaciuto ad Adua Del Vesco.

Anzi la ragazza, con assoluta cortesia ed educazione, ha espresso il suo disappunto: “Far in modo che Pierpaolo ed Elisabetta chiarissero di fronte a voi, magari può aver messo in imbarazzo Pierpaolo. Io in quella situazione non avrei voluto chiarire”.

Adua non è l’unica di questo avviso, infatti anche Pierpaolo Petrelli concorda, ed appoggia le sue parole: “Mi sentivo gli occhi addosso, avrei voluto avere i miei tempi per parlare”. Enock, invece, sembra non gradire i commenti di Adua, e si arrabbia con lei: “Adesso mi incazz***. Mi vuoi far passare per quello che non sono, io non sono andato sul personale. Era per ridere”.

Adua Del Vesco è rimasta totalmente spiazzata dal tono del calciatore e, nella confusione, è scoppiata in lacrime. Nel frattempo Pierpaolo Pretelli ha cercato, in vano, di placare le acque: “C’è un misunderstanding. Lei non voleva farti apparire per quello che non sei”.

Alla fine, la redazione del Grande Fratello è costretta ad intervenire, richiamando i ragazzi all’ordine: “Ragazzi mettete il microfono, Enock!”. Così termina quest’ennesimo scatto sporadico del calciatore. Sicuramente Alfonso Signorini avrà modo di chiarire la situazione in diretta nella puntata di questa sera tra Enock e Adua.