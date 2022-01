GF Vip: Esmeralda, la mamma di Gianmaria Antinolfi, ha un messaggio per il figlio

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip protagoniste indiscusse sono state le emozioni. Sentimenti di rivalità, ma anche di grande amore, come quello manifestato dalla mamma di Gianmaria Antinolfi per suo figlio. Una sorpresa inaspettata per l’imprenditore, che aveva proprio bisogno del sostegno di Esmeralda, questo il nome della donna.

Fonte studio GF Vip

La bellissima e giovanissima mamma spende delle splendide parole per il suo ragazzo. Orgogliosa e fiera la donna, dopo aver raccontato un po’ del suo percorso di vita dice: “Non sai quante lettere, quante persone mi scrivono per farti i complimenti e per dirmi che bravo figlio ho cresciuto. Io lo sapevo già ma sentirlo anche riconosciuto è sicuramente molto bello”.

Ma le mamme sanno leggere nei meandri più nascosti dei sentimenti dei propri figli e, in merito a questo consiglia: “Non inseguire l’amore come hai fatto con testardaggine con i tuoi obbiettivi. Il sentimento viene, nasce senza forzature. Tranquillo ti troverà lui!”. Poi con un sorriso complice aggiunge: “Non sai quante mamme mi hanno detto che vorrebbero che la loro figlia trovasse un uomo come te!”.

Fonte studio GF Vip

La donna, sotto la spinta di Alfonso Signorini, racconta un po’ del passato del gieffino. Si descrive come una mamma all’epoca molto giovane e severa. Lui un bambino molto dinamico e estremamente vivace. La separazione di Esmeralda da quello che è il padre naturale di Antinolfi è stata molto sofferta per lui, che aveva appena nove anni.

Poi torna l’amore a bussare alla loro porta, visto che la donna si innamora di un altro uomo che accompagna Gianmaria nel suo percorso di crescita, proprio come un padre biologico. Ma l’uomo purtroppo è venuto a mancare non molto tempo fa. Oggi Esmeralda, guardando negli occhi tutte le ragazze della casa, che in qualche modo hanno incrociato la strada di suo figlio, fa una richiesta con amore: “Prendetevi cura di lui”.