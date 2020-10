Lo studio di Live non è la D’Urso, durante l’ultima diretta, ha visto come ospite la marchesa D’Aragona. La donna avrebbe dovuto parlare delle sue effettive origini e dei suoi natali. La puntata si sarebbe dovuta svolgere come di consueto, con clip già pronte per essere mandate in onda.

FONTE STUDI LIVE NON è LA D’URSO

La marchesa, come in ogni appuntamento con la D’Urso, avrebbe sicuramente negato tutto, poi di seguito sarebbero arrivati i saluto ai telespettatori e vista l’ora la fine della puntata. O almeno, questo è quello che tutti si aspettavano, ma le cose sono andate diversamente. Infatti, quando ormai l’ora era tarda (l’orologio segnava l’una e un quarto), Barbara è stata fermata proprio dalla sua ospite, che ha in qualche modo scombinato i piani della programmazione.

Daniela Dal Secco, ha deciso di interrompere bruscamente Carmelita. La Marchesa usando queste parole: “Non erano questi gli accordi, io sono una giornalista e mi avevano detto che sarei venuta qui come giornalista a parlare del Grande Fratello. Non voglio essere nuovamente attaccata“.

FONTE STUDI LIVE NON è LA D’URSO

Barbara, a queste parole, rimane impietrita e incredula. Poi la contutrice, non perde tempo e subito replica, con aria divertita: “Marchesa lei non mi ha fatto parlare e non sa nemmeno cosa avrei voluto mandare”.

Ma la marchesa non demorde né smette di interrompere la padrona di casa. L’esortazione è sempre la stessa: la marchesa consiglia alla D’Urso di cambiare topic. Allora Carmelita perde le staffe e, pur mantenendo una pacatezza ragguardevole, zittisce la marchesa.

Con poche semplici parole dice: “Quello che succede qui lo scelgo io e lo decido io“. Infine, Barbara D’Urso si rivolge allo staff del programma, dicendo: “Io non sono a conoscenza degli accordi che lei ha preso”.

FONTE STUDI LIVE NON è LA D’URSO

Poi Carmelina conclude con: “Mi fido molto dei miei collaboratori, nel rispetto di questo non mando niente”. La conduttrice, in totale eleganza, ha mandato la buona notte al pubblico ed ha deciso di terminare così la puntata.