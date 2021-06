Ex corteggiatrice di UeD si propone per il cast del GF Vip

Continua a crescere l’interesse circa la prossima edizione del GF Vip. Il reality di Canale 5 ha riscosso un enorme successo nella scorsa edizione e i preparativi per la prossima sono ferventi. Il cast è ancora tutto da scoprire e sono molti i personaggi che sarebbero ben felici di entrare nella casa più spiata d’Italia. Certo, non deve essere semplice organizzare un format così articolato.

Tanti sono stati rifiuti che Alfonso Signorini ha dovuto incassare, ma altrettante sono le richieste di partecipazione che il conduttore dovrà valutare. Tra le prime, ad essersi proposta c’è sicuramente Vera Gemma, fresca dell’esperienza sull’isola dei famosi. Il suo nome, però, non è di certo l’unico. Il GF Vip, d’altro canto, è il programma perfetto per chi vuole stringere un legame ancora più forte con il pubblico, mostrandosi in tutte le sfaccettature della quotidianità.

A proporsi per entrare nella casa è stato anche un volto noto della scorsa edizione di UeD. Parliamo di Martina Grado, entrata nel programma di Maria de Filippi per corteggiare Giacomo Czerny, con il quale poi ha iniziato una splendida relazione. La coppia sta cominciando ad affrontare le prime difficoltà.

Nel corso di un’intervista, Martina ha parlato del suo rapporto con Giacomo, rivelando: “L’uno influenza le emozioni dell’altra, non è facile”. Poi, l’ex corteggiatrice ha spiegato come è nata in lei l’idea di partecipare al GF vip: “Parteciperei volentieri al GFVip. Guardando Zorzi in pieno lockdown mi sono incuriosita ancora di più, eravamo tutti bloccati a casa ed io passavo le mie giornate davanti alla tv e al GF”.

Martina si è molto sorpresa di come la sua quotidianità assomigliasse a quella dei gieffini. Ecco le sue parole: “Mi sono accorta che la mia quotidianità era uguale a quella loro. Mi addormentavo con ancora la tv accesa, facevamo le stesse cose dalla colazione allo svago, all’allenamento e così via, erano loro a tenermi compagnia. Quindi mi sono detta, cavolo è come se avessi fatto il Grande Fratello, potrei realmente farlo”.