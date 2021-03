Pamela Prati querela due ex gieffini: “Termini bassi e diffamatori”

Pamela Prati è su tutte le furie. La showgirl ha avuto molto da ridire su questo GF Vip e, soprattutto, sulle affermazioni dei gieffini. Infatti, la Prati è arrivata addirittura a querelare ben due dei concorrenti di questa edizione. Parliamo di Cecilia Capriotti (vicenda già nota ai più informati e attenti tra i telespettatori) e niente meno che il vincitore Tommaso Zorzi. Cecilia e Tommaso hanno abitato la casa di Cinecittà insieme per appena un mese, eppure sono riusciti a fare un bel guaio.

I due hanno citato Pamela Prati più di una volta, mandando la showgirl in escandescenze. Gli ex gieffini, facendo dell’umorismo sul Pratiful e facendo espresso riferimento a Mark Caltagirone ed ai figli Sebastian e Rebecca, si sono fatti una nemica potente. La Capriotti era arrivata addirittura a descrivere Pamela come un “caso clinico grave”, assicurandosi una querela.

La Prati ha ovviamente commentato quanto accaduto. Sulla Capriotti, ha detto: “Rimango allibita da una Cecilia Capriotti (per chi non sappia chi sia è una nuova concorrente del GF Vip) pensi di poter parlare in termini così bassi e diffamatori della mia persona. Mi sono già espressa sulle parole orribili di Cecilia Capriotti nei miei confronti, su quello che mi è successo ci sono delle indagini in corso, e chiamarmi “caso clinico” è una diffamazione grandissima”.

In un primo momento, la showgirl aveva dichiarato: “Ho querelato solo Cecilia. In passato ho detto che adoro Tommaso, per questo sono dispiaciuta. Ha detto che gli faccio pena, capite?”. Ma parrebbe proprio che Pamela abbia cambiato idea. Infatti, su Giornalettismo, in un articolo scritto dall’informatissima penna di Gabriele Parpiglia, si può leggere che la show la Prati ha querelato anche Zorzi.

Ecco la notizia riportata dalla testata di gossip: “Zorzi, in compagnia di due legali, si è presentato in Polizia, per ritirare un documento. Ed è lì che è arrivata la sorpresa: Pamela Prati querela Zorzi. Agli atti Tommaso ha potuto constatare che Pamela Prati lo ha querelato per un suo commento nella Casa sul caso Mark Caltagirone. Adesso… la parola passa ai legali”. Insomma, Pamela non guarda in faccia nessuno… Ma i suoi avvocati sì.