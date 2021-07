Ex corteggiatrice del programma di UeD, approda come concorrente del reality

UeD spesso apre la strada per la nascita di nuovi volti importanti nel panorama del piccolo schermo italiano. Il dating show di Maria De Filippi è stato il banco di prova di molti astri nascenti. Non è una rarità vedere i protagonisti del format, tentare il tutto per tutto approdando nei reality della Mediaset, come quello del GF Vip. A quanto pare questo vecchio siparietto si sta per riproporsi con una ex corteggiatrice del trono classico.

Il reality per eccellenza che tutti i telespettatori aspettano è il GF Vip. Sono settimane che si vociferano riguardo al cast, e i primi nomi cominciano a spuntare. Alcuni dei volti noti candidati ad essere gieffini sono Manila Nazzaro, Gianmaria Antinolfi, Jo Squillo, Anna Lou Castaldi, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo. Ora, a far mormorare le cronache rosa è l’eventuale partecipazione di Soleil Sorge.

La rivelazione arriva direttamente da IGossip.it. Questo è quanto si può leggere sul sito: “Soleil Sorge è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini! Finora il suo nome non era stato svelato da nessun sito, blog o testata giornalistica”.

E ancora: “Una fonte accreditata ci ha svelato che l’ex naufraga vip de L’Isola dei Famosi, influencer ed ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, Soleil Sorge, sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip 6, che debutterà in prima serata come sempre su Canale 5 a partire dal 13 settembre. L’opinionista dei programmi tv di Barbara d’Urso ha superato i provini ed è nel cast dei concorrenti”.

A fare così tanto scalpore è la possibilità che la Sorge si ritrovi chiusa nella casa di Cinecittà insieme ad una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Luca Vismara. L’ex corteggiatrice di UeD, non ha un rapporto che può definirsi amichevole con il ragazzo. I due hanno avuto i loro momenti di attrito già in passato. Luca, ricordiamo, è noto per la sua partecipazione come cantante ad Amici.