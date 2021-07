Una brutta rottura è seguita sempre da un periodo buio. Lo sanno bene gli ex protagonisti di UeD che, a volte, si ritrovano a dover fronteggiare delle delusioni pesanti. Samantha Curcio è di certo tra coloro che devono metabolizzare una separazione dolorosa. Infatti, la prima tronista curvy della storia del dating show di Maria De Filippi si è separata da Alessio Ceniccola, che aveva conosciuto e scelto proprio negli studi del programma.

I due sono subito sembrati esser fatti l’uno per l’altra, dopo la prima esterna la chimica era già forte. La loro attrazione andava crescendo, così Samantha aveva deciso di mettere la loro intesa alla prova frequentando anche un altro corteggiatore. Ma in breve è stato palese che gli occhi della tronista erano solo per Alessio. La scelta è stata ovvia a quel punto. Purtroppo, la loro favola d’amore è finita presto.

Dopo vari pettegolezzi, la notizia è diventata ufficiale per mano della tronista di UeD stessa. Samantha si è sfogata su Instagram con i suoi followers dell’accaduto: diversamente da quanto le testate di gossip mormoravano, non c’è nessun tradimento. La loro separazione è nata da un allontanamento molto graduale, nato dopo alcune difficoltà tra i due.

La fine di questa relazione è stata sicuramente molto difficile da affrontare per Samantha, che aveva speso molte energie in questo rapporto. Proprio a seguito di questo duro colpo, la Curcio ha deciso di separarsi di colpo dal passato facendo un gesto forte e forse un po’ impulsivo.

La ragazza ho deciso di farsi un tatuaggio che segni un distacco da quanto avvenuto, ed ha scelto di rivelarlo a tutti i suoi followers sui social. La ragazza ha già scelto sia il posto sia il tema del tattoo: “Siamo una generazione triste con foto felici. E niente, mi sono innamorata di questa frase, me la tatuerò”. Non ci resta che aspettare di vedere questo nuovo tatuaggio.