GF Vip, ex gieffina contro Katia Ricciarelli: “Non voglio rivederla mai più”

Ex protagonista del GF Vip si scaglia contro Katia Ricciarelli affermando il suo desiderio di non sentirla mai più dopo i suoi comportamenti negativi

GF Vip ex gieffina si scaglia ancora una volta contro i comportamenti di Katia Ricciarelli affermando il suo desiderio di non aver più nessun contatto con lei. Questa sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini sembra aver lasciato una vera e propria impronta nei confronti dei concorrenti che a distanza di settimane continuano a svelare retroscena mai visti in televisione.

A scagliarsi contro Katia Ricciarelli e i suoi comportamenti avuti nella casa più spiata d’Italia è Jessica Selassié. Quest’ultima ancora una volta intervistata da ‘Casa Chi’ ha confessato di nutrire buoni rapporti con gran parte dei suoi inquilini tranne che con la cantante lirica.

La campionessa del GF Vip infatti, ha sottolineato di non aver nessun interesse nel risentire ancora una volta Katia dopo tutto ciò che è accaduto. Le parole dalla cantante hanno ferito profondamente le sorelle Selassié che non hanno nessuna intenzione di perdonarla.

GF Vip, ex gieffina contro Katia Ricciarelli: “Non voglio risentirla”

Intervistata a ‘Casa Chi’ Jessica ha svelato i buoni rapporti con gli ex inquilini ma pungendo ancora una volta Katia Ricciarelli. “Chi non voglio rivedere tra gli ex del GF Vip? Sicuramente come sapete è Katia, non ho interesse nel rivederla. Poi il resto vorrei rivedere tutti”.

“Abbiamo anche una chat di gruppo con tutti, anche i primi eliminati come Tommaso, Nicola, Andrea Casalino, ci sono tutti. E mi farebbe piacere rivedere anche loro sono sincera. Invece ho già rivisto Gianmaria e Federica. Loro sono venuti appositamente a Roma per stare con noi. Siamo andati a fare un po’ di festa e sono venuti anche Aldo Montano, la moglie e poi Manuel” ha spiegato Jessica Selassié.

Le parole di Katia Ricciarelli nel corso dei lunghi mesi all’interno del Grande Fratello Vip hanno scatenato la rabbia del pubblico e delle principesse che, più di una volta di sono sentite offese. Proprio a seguito di questo, nessuna delle tre sorelle ha intenzione di risentire e di avere un rapporto di amicizia con Katia.