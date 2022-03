Katia Ricciarelli a Verissimo: “A GF Vip ho pianto tantissimo, ecco perché…”

Katia Ricciarelli nella giornata di ieri ha deciso di rilasciare una lunga intervista a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. La ex gieffina per diverse settimane era sparita dai social preoccupando di gran lunga tutti i suoi fan. Ieri però, la cantante lirica è tornata al centro del piccolo schermo rivelando cosa le ha fatto davvero male durante la sua partecipare al Grande Fratello Vip.

Nel corso della sua permanenza all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini, Katia ha confessato di aver pianto tantissimo a causa di un motivo inaspettato. C’è qualcosa infatti, che la ex gieffina non è riuscita a superare e che, durante i mesi l’ha ferita profondamente.

Le accuse ricevute dai gieffini e dai telespettatori a casa dopo alcune sue affermazioni hanno ferito la Ricciarelli nel profondo tanto da piangere. Intervistata da Silvia Toffanin, la ex gieffina ha spiegato quanto le accuse di essere una persona razzista e di essere cattiva l’abbiano segnata fino alla fine del suo percorso.

Katia Ricciarelli a Verissimo: “Ecco cosa mi ha fatto piangere”

La ex gieffina nel corso della sua intervista, Katia Ricciarelli ha confessato come ha affrontato il suo percorso dentro al reality: “Mi sono divertita come una pazza al GF Vip. Sono tornata una ragazzina, poi ci sono state delle cose che non mi sono piaciute. La cosa che mi ha ferito di più è stata senza ombra di dubbio quando mi hanno dato della razzista”.

“Perché non lo sono nel modo più assoluto. Non serve nemmeno che vi dica chi mi ha accusato di questa cosa perché lo sapete tutti. Io non posso accettare che mi si dica che sono razzista. Quella è una cosa che mi ha fatto male e ho anche pianto per questo” ha proseguito la ex gieffina.

Katia Ricciarelli ha poi confermato quanto le abbiano fatto male le accuse da parte dei suoi ex coinquilini e dei social: “Ho pianto tantissimo per quella parola tremenda che non fa parte di me. Razzista io? Ho viaggiato in tutto il mondo, visto posti, situazioni, ho cantato con persone di tutti i colori, persone diverse. Ho molti amici… Non sono mai stata razzista. Mi è dispiaciuto quello che è successo”.