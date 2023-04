GF Vip, Fabrizio Corona rivela: “Vi dico perché non ha vinto Edoardo Tavassi”

L'ex re dei paparazzi ha svelato il motivo per cui il gieffino non è stato proclamato vincitore

Fabrizio Corona non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex re dei paparazzi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per alcune parole rilasciate dopo la vittoria di Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, l’imprenditore ha svelato il motivo per cui Edoardo Tavassi non è stato proclamato vincitore. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nikita Pelizon ha vinto la settima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer ha battuto Oriana Marzoli al telefono finale ottenendo una percentuale di voti pari a circa il 54%. Qualche giorno fa Fabrizio Corona si era espresso in merito al presunto vincitore di questa edizione del reality e, stando alle sue parole, a vincere la settima edizione del Grande Fratello Vip sarebbe stato Edoardo Tavassi.

Dopo la vittoria di Nikita Pelizon l’ex re dei paparazzi ha deciso di rompere il silenzio ed ha rivelato il motivo per cui Edoardo Tavassi non è stato proclamato il vincitore di questa edizione del reality. Queste sono state le parole che l’imprenditore ha scritto sul suo canale Telegram ieri pomeriggio:

Mentre guardate la finale del Grande Fratello Vip sappiate che voi il vincitore già lo conoscete. Ricordatevi che come vi ho detto tre giorni fa, sarà Edoardo a vincere il Grande Fratello Vip. Il reality lo vince Tavassi e ne riparliamo stasera dopo la fine della diretta.

Dopo la puntata della finalissima Fabrizio Corona è tornato sui social dove ha commentato la vittoria di Nikita Pelizon con queste parole:

A me Edoardo Tavassi non sta simpatico, anzi. Lui non meritava di vincere assolutamente. Non è una persona famosa. Lui è conosciuto perché la sorella è diventata famosa per dei video chiamiamoli strani. Quindi io non volevo che vincesse.

Per poi concludere: