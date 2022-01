Come ogni anno al GF Vip, il celebre reality show condotto in modo magistrale da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci sono dei personaggi che fanno molto parlare di loro. In questa seconda fase del gioco sotto i riflettori si trova spesso Federica Calemme. La giovane modella poco dopo la sua entrata ha cominciato un flirt con Gianmaria Antinolfi.

Fonte Studio GF Vip

I due sono arrivati anche a baciarsi. Ma proprio dopo il bacio Federica ha deciso di non continuare questo rapporto con il ragazzo. Dopo diverse ore e diversi giri di parole ha lasciato l’imprenditore. La Calemme come già tutti sappiamo si trova in nomination e questa sua ultima mossa gli si potrebbe ritorcere contro. La ragazza infatti poteva contare su tutti i fan di Gianmaria che la stavano votando come preferita.

Sicuramente dopo la fine di questo “rapporto” i fan del ragazzo gireranno la loro “simpatia” verso altre persone. Nel frattempo Federica ha spiegato a molte coinquiline la sua scelta. Quello che non sa la modella è che le stesse donne l’hanno molto criticata. Dopo queste confessioni è arrivato il momento di andare a letto e qui è avvenuto il “fattaccio”.

Sembrerebbe infatti che Valeria Marini avrebbe di fatto cacciato via dalla camera Federica. I motivi sono ancora ignoti a tutti. Fatto sta che la giovane ragazza ha dovuto passare la notte sul divano da sola lontana da tutti gli altri concorrenti del GF Vip. Molti fan hanno cercato di capire il motivo della decisione della Marini ma ancora non è affatto chiaro il perché.

La tesi più accreditata tra i telespettatori sembra essere la protettività e l’affetto che la Valeriona nazionale nutre per Gianmaria Antinolfi. Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere se Federica Calemme continuerà ad essere esiliata oppure se verrà riammessa a dormire con tutti gli altri.