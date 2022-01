GF Vip: Gianmaria Antinolfi in lacrime. Federica Calemme mette fine alla loro storia

I colpi di scena al GF VIP non finiscono mai. Gianmaria Antinolfi sta passando un brutto momento. L’imprenditore da poco aveva manifestato tutta la sua felicità per essere riuscito a conquistare il cuore di Federica Calemme. Ma quando si parla di Antinolfi, pare che le cose non durino molto. Infatti il gieffino è stato già travolto dall’ennesima delusione d’amore.

Nel corso dell’ultima puntata, Alfonso Signorini aveva affrontato l’argomento del bacio avvenuto tra i due ragazzi qualche giorno prima. Il conduttore aveva fatto presente a Federica che la persona che la sta aspettando fuori è rimasta delusa dal suo atteggiamento. Pur dichiarandosi single, Federica ha ammesso di aver conosciuto una persona prima di entrare nella casa.

Oggi pare che la ragazza abbia ricominciato a pensare proprio a lui, dopo la rivelazione fatta da Signorini. Sapere che il bacio con Gianmaria ha provocato delle reazioni nel suo ipotetico ragazzo, ha portato Federica a voler mettere la parola fine al rapporto appena nato con Gianmaria. Antinolfi si sfoga con Sophie Codegoni: “Ha scelto lui. In mezza giornata ha deciso”.

La ragazza prova a consolarlo e ammette: “Tu credi troppo nell’amore. È arrivato il momento di stare un po’ da solo e fare meno”. A consolare l’imprenditore arrivano anche Miriana Trevisan, Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo e Manila Nazzaro. Alessandro Basciano prova a farlo ragionare: “Comunque è sincera, se voleva continuare a giocare non te lo diceva”.

Federica, dal canto suo invece, racconta tutto a Nathaly Caldonazzo: “Capisco che ne parli con un amico per avere un consiglio, ma non mi piace che ora ne parli con tutti”. La Caldonazzo replica: “Secondo me adesso esce davvero”. A gelare Nathaly arriva Lulù, che difende il suo amico: “Ho saputo di Federica e Gianmaria. Ci ha ripensato. Ci doveva pensare prima”, la conclusione secca di Lulù.