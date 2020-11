Stiamo finalmente per scoprire chi saranno i nuovi protagonisti del GF Vip. Manca poco agli ingressi dei nuovi concorrenti nella casa. Tanti i nomi che bollono in pentola, come quello di Cristiano Malgioglio, ma da ultimo è stato fatto il nome di un concorrente di certo inaspettato, stiamo parlando di Filippo Nardi.

GF Vip: Filippo Nardi vecchia conoscenza

Il conduttore è già stato in passato un protagonista di questo reality, infatti ha partecipato nella seconda edizione del GF VIP, quella condotta da Daria Bignardi. Ma non solo, è stato anche uno dei protagonisti di punta l’isola di Famosi, riscuotendo un enorme successo. L’anticipazione della sua partecipazione viene data da Riccardo Signorotti. Il direttore più volte si è occupato del conduttore. Ricordiamo tutti una delle sue tante interviste fatte a Filippo, in cui quest’ultimo si lamentava delle sue entrate economiche.

In quella occasione dichiarò:

“Tutti pensano che noi navighiamo nell’oro ma non è così. Ho fatto richiesta per il bonus da 600 euro per le partite iva, ma non è arrivato nulla. Avrei preso volentieri quei soldi perché in questo momento mi sono stati cancellati tutti i lavori e le mie entrate sono a zero. Volevo cercare lavoro a Milano come corriere o nei supermercati, ma non ci sono possibilità. Salute a parte, il disastro vero comincia adesso, ci sarà chi morirà di fame e non di Corona Virus e purtroppo l’agonia sarà più lenta”.

In molti pensano che l’occasione di diventare un concorrente del GF VIP rappresenti per lui un’ottima opportunità lavorativa. Nell’edizione a cui Nardi prese parte, passò alla storia la sfuriata fatta nel confessionale per le sigarette.

I commenti sul web impazzano, c’è chi si dice entusiasta e non vede l’ora di rivederlo in casa, c’è chi vorrebbe vedere volti nuovi. Voi cosa ne pensate? Per il momento non ci resta che attendere quel che succederà nella prossima puntata, come dice Alfonso Signorini, nel GF Vip niente è prevedibile.