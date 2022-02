Al GF Vip continua la storia d’amore tra Alex Belli e Delia Duran. I concorrenti sembrano pian piano ritrovare la stabilità che li legava un tempo, mettendo da parte le tante discussioni e il rapporto con Soleil Sorge.

Mentre entrambi vivono il loro amore e i loro chiarimenti all’interno della casa più spiata d’Italia, fuori sono diverse le persone che li accusano e che si scagliano contro di loro. L’ultima rivelazione è arrivata in onda a Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso. Ieri infatti, ospite della puntata era il commerciante che, ha creato e confezionato le fedi nuziali di Alex Belli e Delia Duran.

L’uomo dopo essere venuto a conoscenza del presunto e finto matrimonio tra i due attori ha deciso di richiedere indietro le fedi che gli aveva regalato. Ospite a Pomeriggio 5, il commerciante si è mostrato visibilmente arrabbiato e deluso dal comportamento che Alex sta avendo in questi ultimi mesi.

Nessuno infatti, si sarebbe mai immaginato che il matrimonio tra Belli e Delia fosse finto. Questo nel giro di pochissimi giorni ha scatenato un vero e proprio ‘casino’ mediatico di cui loro non sembrano essere a conoscenza. A rivelare le finte nozze è stata anche la gieffina all’interno della casa durante una chiacchierata insieme alle sue coinquiline.

GF Vip, il gioielliere richiede indietro le fedi di Alex Belli e Delia Duran

Intervistato a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, l’uomo ha accusato la coppia di aver mentito a lui e a tutto il pubblico a casa che da anni li segue. Scoperto l’inganno del finto matrimonio, il gioielliere ha richiesto indietro le fedi nuziali che aveva regalato ad Alex e Delia per le loro nozze.

“Ho avuto il piacere di conoscere Alex e Delia perché si sono presentati nel mio negozio per comprare le fedi. La personalizzazione è stata realizzata con i nomi, la data del matrimonio e il simbolo dell’infinito. Ci hanno invitato al matrimonio, così abbiamo deciso di regalare a loro le fedi” spiega il commerciante con tono arrabbiato e deciso.

L’uomo prosegue dichiarando: “Un bel matrimonio ma tutto finto, veramente tutto finto. Per noi è una grande delusione aver regalato delle fedi importanti, non per il valore economico, quanto piuttosto per il valore che hanno nel simbolo dell’unione”.

Quest’ultimo infatti, ha lanciato un vero e proprio appello durante la trasmissione di Barbara D’Urso: “Barbara, io proporrei ad Alex e Delia di restituire le fedi e di donarle a una coppia bisognosa che magari ha davvero bisogno di acquistarle e non può comprarle economicamente. Penso sia la cosa più giusta e bella da fare. E penso che loro saranno d’accordo”.