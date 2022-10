GF Vip, fischi a Giovanni Ciacci, Alfonso Signorini lo condanna: “Sei rimasto indifferente”

Quella che sto per cominciare non è una puntata facile.

Sono state queste le prime parole che Alfonso Signorini ha pronunciato in apertura della puntata del GF Vip andata in onda ieri sera. In seguito ai comportamenti e alle parole che i concorrenti hanno assunti nei confronti di Marco Bellavia, il padrone di casa è stato costretto a condurre una delle pagine più brutte della storia della televisione.

Dei tanti Vipponi che sono rimasti indifferenti alla condizione di Marco Bellavia, non è passato di certo inosservato il comportamento di Giovanni Ciacci. L’hairstylist è stato fischiato dal pubblico presente in studio in seguito alle parole pronunciate per giustificare il suo comportamento nei confronti di Bellavia.

Dopo aver ripercorso quanto successo a Marco Bellavia durante la sua permanenza in casa, Alfonso Signorini ha deciso di interagire con gli altri concorrenti, interrogandoli. Tra tutti, il padrone di casa non ha potuto fare a meno di parlare con Giovanni Ciacci, fischiato fortemente dal pubblico.

Queste sono state le parole che il direttore di ‘Chi’ ha rivolto a Ciacci:

Quello che mi fa più male non sono le parole. Mi direte che non avevate capito e non posso darvi torto. Quello che mi fa male sono i gesti, quello che ho visto. Ci ha fatto male vedere una persona rannicchiata nel dolore e due che passando se ne sono infischiate. L’indifferenza fa male, Giovanni, quell’indifferenza contro la quale ti sei tanto battuto. Ti sei scagliato contro il pregiudizio, l’ignoranza, quelle che ho visto da parte tua.

In seguito alle parole pronunciate da Alfonso Signorini, Giovanni Ciacci ha provato a giustificare il suo comportamento affermando:

Ce l’avevo con lui per quello che aveva detto, non ho capito il suo disagio. Non si capiva cosa stava succedendo, quando lo abbiamo trovato a terra non si capiva se stava piangendo o pregando.

Ed è proprio in questo momento che il pubblico ha inviato contro il concorrente del GF Vip, il quale ha scatenato anche l’ira di Alfonso Signorini. Il conduttore ha infatti rivolto a Ciacci queste parole:

Non dire caz***te, almeno scusati.

Ieri sera l’avventura di Giovanni Ciacci all’interno della casa del GF Vip è terminata. Il pubblico, in seguito ai comportamenti adottati contro Marco Bellavia, ha deciso, tramite un televoto flash, di mandare l’hairstylist a casa.