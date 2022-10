Nuove indiscrezioni sull’addio di Marco Bellavia al GFVip: “Signorini e autori sono imbestialiti”

Dopo esser stato attaccato e isolato dagli altri inquilini all’interno della casa, Marco Bellavia ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. La notizia, oltre a scatenare numerose polemiche sul web, ha sollevato anche nuove indiscrezioni. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Marco Bellavia ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip durante la seconda puntata e dopo solo 10 giorni di permanenza ha deciso di andare via. Secondo quanto sostiene Davide Maggio, è stata la produzione del programma a prendere tale decisione in virtù del comportamento che gli inquilini hanno riservato nei confronti del gieffino.

Alla luce di questo, secondo Alessandro Rosica, gli autori del programma potrebbero prendere seri provveddimenti per i concorrenti. Queste sono state le sue parole in un post su Twitter:

Ultim’ora GF Vip, a seguito degli ultimi eventi che il branco avrebbe riservato a Marco Bellavia “Signorini e autori“ sono imbestialiti e starebbero pensando ad una punizione!!

Marco Bellavia insultato al GFVip: il web insorge

Nel frattempo, ciò che è accaduto di recente nel programma condotto da Alfonso Signorini ha sollevato l’indignazione di molti utenti del web. Tra questi ultimi ci sono anche alcuni ex gieffini come per esempio Maria Teresa Ruta la quale ha scritto:

Certo, è un programma di intrattenimento ma non per questo non può essere un programma anche un po’ educativo. Infatti era partito con paroloni come “parità, “integrazione”, parlando di malattie, di patologie. E poi? E poi cosa succede? Che Marco Bellavia prende la porta e se ne va, che viene nominato da tutti e non viene compreso. Non viene capito che aveva bisogno di un abbraccio, aveva bisogno di essere accolto perché molti su cui c’erano delle discriminazioni sono stati accolti con affetto. Io Marco Bellavia non lo conosco per niente e da spettatrice mi aspettavo quello che non c’è stato. Provare a comprenderlo, a sostenerlo. Questo Gf mi fa veramente schifo.

A fare un intervento in merito alla questione è stata anche Veronica Satti. Queste sono state le sue parole: