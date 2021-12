La puntata di ieri del GF Vip è stata carica di colpi di scena. Il conduttore, la scorsa puntata, aveva annunciato il giorno della finale del reality, prevista in maniera del tutto inaspettata per il 14 marzo 2022. Una delle edizioni più lunghe della storia quella condotta quest’anno da Alfonso Signorini. I gieffini che a settembre avevano fatto il loro ingresso nel reality, nel corso della puntata hanno dovuto comunicare al padrone di casa e al pubblico la loro decisione: restare o meno nella Casa.

Fonte studio GF Vip

Alfonso Signorini spiega quali saranno le conseguenze che i concorrenti dovranno subire per l’abbandono. Dato che nessuno di loro, era a conoscenza di un prolungamento così corposo, non sono previste more per i vipponi. Gli autori hanno deciso di dividere la casa in due step. Questa settimana solo la metà di loro è stata chiamata a comunicare la propria decisione.

L’altra metà darà la risposta nel corso della puntata del 17 di Dicembre. Viene fatta la stessa domanda a tutti i vipponi e arriva la volta della scoppiettante Francesca Cipriani. La ragazza annuncia di voler lasciare il gioco. Ovviamente la delusione è tanta, soprattutto per Alfonso Signorini.

Ma la showgirl ha una motivazione molto seria. Infatti, comunica che la decisione è dettata da uno stato di malessere fisico. “A causa di problemi di salute devo andar via- ha spiegato la concorrente – anche i medici che mi hanno visitato qui mi hanno consigliato di andare a fare dei controlli”.

La volontà di arrivare fino in fondo è confermata dai seguenti gieffini: Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli, Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan, Lucrezia Selassié, Carmen Russo e Giucas Casella. Mentre Alex Belli è squalificato per non aver rispettato il freeze. Maria Monsè invece perde la televoto.