Ogni anno al GF Vip, il noto reality show presentato con grande capacità da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, assistiamo a litigi, scenate e prese di posizione da parte degli inquilini contro alcuni compagni. Infatti sono passati circa due mesi dall’inizio di questa edizione e i concorrenti hanno imparato a conoscersi.

Fonte Studio GF Vip

La convivenza ed il rispetto però non sempre vanno di pari passo. Spesso si ascoltano dei giudizi tutt’altro che lusinghieri. Nei giorni scorsi non a caso più di qualche concorrente si è detto dubbioso riguardo i comportamenti di Alex Belli e della moglie Delia Duran. La stessa Soleil Sorge l’ha confessato direttamente all’interessato. Negli ultimi giorni però al centro del mirino sembra essere finito Gianmaria Antinolfi.

Francesca Cipriani infatti è stata ripresa mentre parlava con Miriana e l’argomento era proprio il ragazzo. Secondo la showgirl non ci si può fidare di lui. Questo perché entrato come “playboy” ha subito dichiarato amore per la fidanzata Chiara Mastroianni. Dopo pochi giorni e qualche lacrima versata per la fidanzata che si trova fuori dal GF Vip, Gianmaria ha abbandonato il ruolo del “disperato” e ha cercato un riavvicinamento a Soleil Sorge.

Dopo questo tentativo si è buttato tra le braccia di Sophie Codegoni. Questo comportamento secondo la prosperosa bionda non sarebbe affidabile, lei afferma infatti di non capire come in pochi giorni si possa cambiare idea sui sentimenti, quindi Francesca ha condannato il comportamento del ragazzo dicendo che non si potrebbe mai fidare di una persona come lui. Nel frattempo Gianmaria e Sophie Codegoni sono finiti al televoto.

Probabilmente durante la prossima puntata uno dei due dovrà uscire. Loro forse per questo motivo si sono riavvicinati molto quasi a far pensare ad un ritorno di fiamma. Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere se i due ragazzi rimarranno comunque vicini oppure no.