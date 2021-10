Ogni anno il GF Vip, l’amato reality show condotto magistralmente da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha riservato dei momenti molto intensi sotto il profilo dei sentimenti. Anche questa stagione non è affatto da meno. Fin dall’inizio Francesca Cipriani è stata probabilmente la persona che più sta soffrendo la mancanza dei suoi affetti.

Fonte Studio GF Vip

In particolare del suo fidanzato Alessandro Rossi. In più occasioni durante le varie puntate l’incontenibile ragazza ha avuto modo di incontrare il suo amato con esiti a dir poco grotteschi. Nella puntata andata in onda ieri Francesca ha potuto riabbracciare il suo Alessandro. Difatti la produzione ha deciso di far restare il giovane imprenditore per qualche giorno dentro la casa del GF Vip in compagnia della sua amata.

Una volta incontrati i due si sono abbracciati e baciati. A quel punto Alfonso Signorini in maniera simpatica ha voluto fare uno scherzo alla Cipriani. Il conduttore ha detto alla showgirl che Alessandro sarebbe dovuto andar via solo per vedere la sua reazione, prima di dirle che sarebbe rimasto con lei qualche giorno. La decisione dell’entrata del ragazzo è scaturita dal fatto che spesso Francesca di è commossa pensando al fidanzato lontano.

Ora però sorge una domanda. Il fidanzato è entrato provvisoriamente oppure parteciperà attivamente con la Cipriani? Ovviamente questa cosa non è stata resa nota. La produzione ha comunque reso piacevole la permanenza del giovane nella casa fornendogli il necessario per poter fare una cena tipicamente romagnola. Nonostante i comportamenti da innamorati dei due questa relazione desta diversi sospetti.

Secondo i ragazzi starebbero recitando una parte. Anche Adriana Volpe tempo addietro aveva palesato le sue perplessità in merito. L’opinionista aveva accusato Francesca Cipriani di fare la finta svampita nella speranza di rendersi simpatica al pubblico. Non ci resta che seguire le prossime puntate per capire tutti gli aspetti di questa vicenda.