Nel corso dell’ultima puntata ne sono successe di tutti i colori nella casa del GF Vip. Alfonso Signorini chiama in confessionale Francesca Cipriani e le da la possibilità di vendicarsi per il taglio di capelli che Giucas Caselle le aveva fatto pochi giorni prima. Il conduttore freeza il mago è la Cipriani ne approfitta per fargli credere di avergli tagliato una grossa ciocca di capelli.

Fonte studi GF Vip

Quello che ancora non sanno è che il tutto scatenerà l’ira e il pianto di Giucas. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è successo. La gieffina trova una scatola all’interno della quale c’è una grossa forbice e delle ciocche di capelli finte. In versione ‘bambola assassina’, esce dal confessionale e si dirige verso la sua vittima, ignara di tutto.

Senza farsi ripetere la cosa due volte, con grande prontezza, si scaglia sul povero Giucas Casella, che non può muoversi ed è così costretto a subire le angherie di Francesca Cipriani. La showgirl urla: “La bambola assassina è tornata”. Giucas non sa cosa sta succedendo e non potendosi muovere osserva la scena con gli occhi pieni di terrore.

Il mago non sa che è tutto uno scherzo e che le enormi forbici in realtà non tagliano proprio niente. Il gieffino rispetta il freeze che la redazione ha imposto e quando si accorge della ciocca che Francesca gli ha appena “strappato” di dosso scoppia a piangere. Cala il gelo nella casa, Alfonso Signorini interrompe il freeze. Giucas è disperato: “Quanti capelli mi ha tolto? Stasera non ci parliamo proprio”.

La Cipriani minimizza, ma non rivela al suo coinquilino che in realtà si tratta solo di un perfido scherzo messo in atto dalla redazione del GF Vip. Francesca cerca di consolarlo: “Per me resti sempre il nonno più bello di Italia”. Il mago è visibilmente scosso, dispiaciuto e piange perché convito di avere sulla sua testa una ciocca di capelli in meno.