Nel corso della puntata di ieri sera il presentatore del GF Vip Alfonso Signorini ha mandato in onda un commento dell’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari. La donna, rivolgendosi ad una gieffina, ha scritto “Che ridicola”. La frecciata è rivolta a Francesca Cipriani che, dopo un primo momento di perplessità, spiazza tutti con una rivelazione.

Infatti secondo lei quelle offese non sarebbe affatto scritte dalla Cipollari. O per meglio dire, Francesca è convinta che qualcuno abbia consigliato a Tina di scrivere quelle parole. Sono tanti i Tweet che commentano l’accaduto.

Secondo la Cipry, le cose sono andate così: “Non è Tina non è lei, perché io la conosco ed è una persona che mi ha fatto tanti complimenti. So che ci sono persone che conoscono Tina e che mi hanno fatto del male. E quindi sicuramente le hanno detto di fare questo. Io Alfonso sono una persona sincera, che non ha peli sulla lingua, sono la sincerità in persona. No Alfonso, guarda, quella cosa non l’ha scritta lei. Nel senso che non può essere”.

Il conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini interviene e anticipa alla giraffina di avere tutte le intenzioni di chiedere ulteriori spiegazioni all’opinionista di Uomini e Donne: “Francesca chiamerò io di persona Tina Cipollari e mi farò spiegare come stanno le cose”.

La Cipriani a tali parole aggiunge:

“Alfonso io l’ho conosciuta, mi ha riempito di complimenti, abbiamo fatto un evento insieme. Mi ha detto delle cose bellissime che anche io penso su di lei. Non me la prendo assolutamente per questo perché sono andata avanti con il pensiero, ed ho capito da dove arriva la fonte. In pratica è lei che è stata consigliata di fare questo. C’è un amico ormai ex in comune che ha fatto questo. Vedo che la cattiveria non ha confini. Però non voglio nemmeno fare nomi e dire chi è”.

