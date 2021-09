Venerdì 24 settembre è andata in onda una nuova puntata del GF Vip. Il reality è da poco iniziato e già all’interno della casa cominciano a crearsi le prime dinamiche interne. Oltre a ciò, i telespettatori del programma hanno assistito ai primi baci tra alcuni concorrenti, quali Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia. Parlando di questo argomento nell’ultima puntata del reality andata in onda, il padrone di casa Alfonso Signorini si è reso protagonista di una gaffe.

Tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia sta nascendo un amore? Il tema è stato ampiamente trattato nell’ultima puntata del GF Vip, andata in onda venerdì 24 settembre. Proprio durante questo momento, il conduttore Alfonso Signorini si è reso protagonista di una gaffe che non è passata inosservata ai fedeli telespettatori del reality.

Citando infatti i baci e gli amori scoppiati nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, il padrone di casa ha dimenticato di citare la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. O meglio, l’ex velino è stato menzionato ma in occasione del bacio dato ad Elisabetta Gregoraci.

Ancora una volta vogliamo ricordare che l’ex velino e la conduttrice di Battiti Live si erano scambiati un bacio a stampo durante una prova organizzata dal reality. La dimenticanza del conduttore non è passata inosservata ai telespettatori ed ha fatto ampiamente discutere il popolo del web.

In particolar modo, sono stati molti coloro che sui social hanno fatto notare al conduttore la gaffe commessa nei confronti della coppia. Tra questi, Matteo Evandro Manzini, amico di Giulia e Pierpaolo, ha pubblicato un tweet in cui si è rivolto al conduttore con queste parole:

Altri, invece, hanno scritto:

Non so perché Giulia lavora per lui. Gli regala solo ascolti, non so perché questo schifo continua dopo un anno, una pagliacciata.