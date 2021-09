Dopo la puntata andata in onda ieri sera del GF Vip, la Cipriani nella notte è tornata a parlare delle offese ricevute da Tina Cipollari. Infatti Alfonso Signorini aveva portato alla luce delle dichiarazioni fatte dall’opinionista di Uomini e Donne nei confronti di Francesca.

Sul sito ufficiale del GF VIP, la Cipollari era intervenuta scrivendo: “Che ridicola”. In diretta TV, il conduttore aveva fatto notare alla gieffina le offese, ma la Cipriani in maniera del tutto inaspettata ha immediatamente preso le difese della Vamp di Uomini e Donne.

“Non è Tina, io la conosco è una persona che mi ha fatto tanti complimenti. So che ci sono persone che conoscono Tina e che mi hanno fatto del male. E quindi sicuramente gli hanno detto di fare questo” dice. Terminata la puntata, Soleil Sorge riprende l’argomento: “Io so di cosa parli del fatto di Tina, so che c’è qualcuno dietro”.

Francesca si dimostra comprensiva, ma in qualche modo ha anche cambiato la sua opinione: “Anche lei però che da adito a questa gente, dai… Tina è una donna fantastica e stupenda, però non me l’aspettavo. L’ho conosciuta e mi ha fatto dei complimenti. Quello che fa in TV è un ruolo”. Non è della stessa opinione una delle sue colleghe, Katia Ricciarelli, che a tali parole irrompe e aggiunge: “Tina Cipollari? Per l’amor del cielo, mi ha trattato di me**da”.

La Ricciarelli racconta un vecchio attrito avuto con la Vamp e dice: “È successo tutto in un programma Mediaset. Poi mi ha detto che mi davo delle arie perché sono una cantante lirica e me la credo. Ma come si permette? Io allora le ho risposto ‘Ma tu cosa vuoi? Sappi che non sei proprio nessuno’. Di lei Non ho un buon ricordo”. Di sicuro il discorso non è chiuso qui. Come anticipato dal conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, ci saranno dei chiarimenti in vista.

