Tutti gli anni il GF Vip, la popolare e amata trasmissione condotta dal maestro della conduzione Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha proposto personaggi esuberanti e sopra le righe. In questa edizione protagonista di questo ruolo è senza dubbio l’esuberante ed esplosiva Francesca Cipriani.

Fonte Studio GF Vip

Indimenticabili le sue reazioni alle notizie della presenza del suo fidanzato Alessandro Rossi in studio o in giardino. In ognuna di queste occasioni ne hanno fatto le spese alcuni oggetti della casa, come una porta e altre suppellettili. Addirittura è arrivata a staccare una ciocca di capelli dell’incolpevole Giucas Casella che ha avuto solo la sfortuna di trovarsi nelle sue vicinanze.

L’ultimo bizzarro episodio riguarda i capelli della ragazza. La showgirl nel tentativo di dare lucentezza ai suoi capelli ha provato ad applicare da sola una tinta. Il risultato però non è stato assolutamente dei migliori. Difatti una volta vista la sua chioma ha cominciato a dare i numeri correndo e strillando all’interno della casa del GF Vip. “Sembro una pannocchia!!!” ha urlato più volte ad uno stupìto Alex Belli.

A questo punto Jo Squillo ha provato a prendere in mano la situazione cercando di fermare e far calmare la showgirl non riuscendoci. Neanche le parole di uno dei suoi più cari amici, l’illusionista Giucas Casella, sono servite a placare la ragazza che ha continuato imperterrita strillare. Visto che ogni tentativo di tranquillizzare la showgirl è fallito miseramente, tutte le inquiline della casa hanno deciso di darsi da fare per risolvere il disastro.

Tale sforzo di massa, nonostante le buone intenzioni, sembra comunque non aver sortito gli effetti sperati lasciando la Cipriani in preda alla disperazione. Non ci resta che attendere ulteriori novità per vedere se in qualche modo la chioma “incriminata” tornerà ad essere ordinata e la Cipriani alla calma