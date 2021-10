GF Vip, Francesca Cipriani scoppia in lacrime: “Come Cenerentola”

La nuova edizione del GF Vip continua a regalare grandi emozioni ai telespettatori grazie ad ospiti d’eccezione e dinamiche avvincenti. Il pubblico è entusiasta delle puntate che i gieffini stanno affrontando, nonostante gli ascolti siamo minori rispetto a quanto si prospettava.

Fonte studi GF Vip

A colpire particolarmente i telespettatori è stata anche la presenza di Francesca Cipriani, che puntata dopo puntata sta rivelando il suo carattere sensibile. Purtroppo, Francesca nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con una pessima sorpresa. Dopo appena una settimana di convivenza all’interno della casa più spiata dagli italiani, la Cipriani è costretta a salutare il suo fidanzato Alessandro.

Lui però, prima di varcare la porta rossa, decide di fare una vera e propria dedica d’amore alla sua fidanzata. Queste le parole di Alessandro: “Amore volevo dirti che se non dovessi rimanere qui devi stare tranquilla. Ti amo, hai fatto tanti sacrifici per la carriera che hai fatto, sei la persona migliore che abbia conosciuto, mi hai preso per mano in un momento difficile, mi hai dato tanta forza, sei speciale e te lo volevo dire col cuore. Sei unica, sono sempre qui per te. Ti amo tanto amore mio, tu per me sei tutto”.

Lei a queste parole scoppia in lacrime: Francesca non ha la minima intenzione di salutare così il fidanzato. Ma Alfonso Signorini, il padrone di casa, è inamovibile. Dagli studi il conduttore tuona: “È stato tutto molto bello, il tempo di Alessandro nella casa finisce qui. Come Cenerentola deve abbandonare la festa sul più bello”.

La gieffina è disperata e tenta addirittura la via felle suppliche, chiedendo ad Alfonso: “Alfonso ti prego, almeno per Halloween lascialo qui nella casa”. Purtroppo, niente riesce a cambiare le regole del GF Vip, così Francesca è costretta a salutare il suo amato Alessandro sull’uscio della casa, con un lungo e appassionato bacio.