GF Vip, Alex Belli e Katia Ricciarelli nella Love Boat: le parole della gieffina

Sono stati tanti i temi trattati durante l’ultima puntata del GF Vip andata in onda. Tra questi, il forte feeling che si è creato tra Alex Belli e Katia Ricciarelli. Giorno dopo giorno, infatti, tra l’attore e la cantante lirica si sta instaurando un rapporto fatto di affetto reciproco. Per questo, il padrone di casa Alfonso Signorini ha invitato i due gieffini a trascorrere del tempo insieme nella Love Boat.

Lunedì 27 settembre è andata in onda un’altra emozionante puntata del Grande Fratello Vip. Non sono potuti mancare alcuni momenti ricchi di emozione, accompagnati poi da alcune situazioni molto divertenti. Tra i tanti argomenti trattati, il padrone di casa Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di parlare del debole che Katia Ricciarelli prova nei confronti di Alex Belli.

Dopo aver stuzzicato la cantante lirica a svelare ciò che prova nei confronti dell’attore, Alfonso Signorini ha invitato i due gieffini a trascorrere del tempo insieme all’interno della Love Boat. Dopo aver lasciato il posto, Katia Ricciarelli ha raccontato la sua esperienza con l’attore agli altri concorrenti durante una cena.

GF Vip, Katia Ricciarelli racconta i momenti trascorsi con Alex Belli nella Love Boat

Dopo aver trascorso del tempo insieme all’interno della Love Boat, Alex Belli e Katia Ricciarelli si sono ricongiunti con gli altri concorrenti della casa più spiata d’Italia. Proprio a loro la cantante lirica ha svelato alcuni retroscena riguardo i momenti passati insieme all’attore.

Tra le tante frasi pronunciate, la soprano ha dichiarato:

La love boat, che delusione ragazzi, mamma mia. Usate questa camera voi altri, perché noi non l’abbiamo usata per niente.

Oltre a ciò, forse complice anche l’alcol, la soprano ha riportato anche alcuni particolari intimi di Alex Belli.

In seguito, la Ricciarelli si è espressa con queste parole:

Niente proprio, talmente niente che sembrava neanche ci fosse un uomo accanto a me.

