Un risveglio tutt’altro che tranquillo quello avvenuto nella casa del GF Vip, il famosissimo reality in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì, condotto dal grande Alfonso Signorini. Questa volta a destare scalpore sono state le frasi dette da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli a Raffaella Fico e Lulù Selassié.

Fonte studi GF Vip

Le due opinioniste, scelte quest’anno dal presentatore, hanno fatto delle domande molto maliziose alla bella napoletana circa la ricchezza del suo nuovo compagno. Ma non solo, nel loro mirino anche la principessa Lulù, infatti hanno espresso il loro disappunto definendola “brutta” e con un trucco inadeguato. Quest’ultima è rimasta molto colpita da queste parole. Le stesse affermazioni, non hanno lasciato impassibili anche altre persone presenti nella casa.

Prima fra tutte la simpatica e prorompente Francesca Cipriani, che ha subito messo in chiaro la sua posizione in merito: “Se quelle due lunedì rifanno altre battute di questo genere io faccio lo Show, eh! Non si devono permettere, si parla di rispetto. Uomo o donna che sia”.

Fonte studi GF Vip

La principessa successivamente è stata anche consolata dall’attore Alex Belli. Quest’ultimo preoccupato per la ragazza, la rassicura e le dice di non pensare troppo a queste offese. Ma non solo, le consiglia inoltre di farsi scivolare addosso le cattiverie che riceve e riceverà in futuro. Anche la bella e famosa “Gatta nera” del programma “Mercante in Fiera”, Ainett Stephens, ha voluto dire il suo pensiero in merito.

Fonte studi GF Vip

Consiglia alla giovane principessa Lulù di provare un trucco un po’ meno marcato e meno vistoso. La ragazza ha però risposto in maniera molto disinvolta: “Ma io mi trucco così perché mi piace questo trucco, mi sento a mio agio”. Non ci resta che attendere i prossimi risvolti della puntata di stasera. Si preannuncia difatti una serata infuocata e piena di colpi di scena nonché di spunti interessanti.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: