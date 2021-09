Le parole del gieffino: "È un argomento delicato per me"

Alex Belli è uno dei concorrenti di questa nuova edizione del GF Vip. In queste ultime ore il gieffino si è confidato con Manila Nazzaro riguardo alcuni aspetti privati della sua vita. Successivamente, l’attore non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad un pianto liberatorio. Ecco le parole che l’attore ha confidato alla sua compagna d’avventura.

Sono molti i momenti ricchi di emozioni provati dai concorrenti del Grande Fratello Vip. Come quelli vissuti in queste ultime ore da Alex Belli. L’attore, confidandosi con Manila Nazzaro riguardo alcuni aspetti della sua vita privata, non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad un pianto liberatorio.

Alex Belli e Manila Nazzaro hanno avuto un confronto che ha portato a parlare di alcuni aspetti della loro vita privata. In particolar modo, l’argomento che ha toccato il cuore dell’attore, portandolo poi alle lacrime, riguarda il fatto di avere dei figli.

A riguardo, Alex Belli ha confidato alla sua compagna di viaggio di desiderare fortemente di diventare padre. Dunque, un momento ricco di emozioni che ha fatto commuovere l’attore pensando all’idea di diventare un giorno papà.

GF Vip, l’amore di Alex Belli per la moglie Delia

Il Grande Fratello Vip non è solo un reality all’insegna del divertimento, ma può essere considerato un viaggio in cui i concorrenti che lo affrontano si mettono completamento a nudo, rivelando le proprie fragilità. In questi giorni Alex Belli sta dimostrando di essere un uomo molto sensibile e non ha potuto fare a meno di svelare la mancanza per sua moglie Delia.

In particolar modo, l’attore ha svelato di aver scritto una lettera a sua moglie prima di varcare la porta rossa. Alex Belli, infatti, ha dichiarato di essere consapevole che la lontananza di questo periodo, data dalla sua partecipazione al GF Vip, potrebbe far soffrire entrambi.

