Ennesima uscita inappropriata da parte di Francesco Oppini nella casa del GF Vip. La frase è rivolta, ancora una volta, contro le donne. Ma questa volta, finalmente, qualcuno decide di controbattere. È Giulia Salemi, che rimprovera Francesco Oppini per le sue parole.

Come ben sappiamo ormai tutti, non è la prima volta che Oppini si cimenta in affermazioni e discorsi sessisti. Ampiamente criticato sui social e bacchettato anche da mamma Alba, che in un’occasione aveva richiesto alla redazione del GF Vip anche la squalifica per il figlio, Oppini non demorde e fa altre affermazioni discutibili.

Alfonso Signorini e lo staff del reality decisero di graziare il ragazzo, ma non prima di avergli spiegato la gravità delle sue parole. Un’offesa e una mancanza di rispetto per tutte le donne. Il ragazzo, messi spalle al muro, si è reso conto della brutta frase, aveva anche deciso di abbandonare il programma, scusandosi ripetutamente in diretta TV.

Oggi però il figlio della Parietti pare ci sia ricascato. Con Dayane Mello, Francesco Oppini inizialmente aveva un rapporto bello e confidenziale. Rovinato proprio da alcune affermazioni che il ragazzo aveva riservato alla modella, affatto apprezzate da quest’ultima.

Oppini dice: “A Verona i miei amici la viol**o”. Nel corso della giornata di ieri, sempre parlando di Dayane Mello, il figlio d’arte si è lasciato sfuggire l’ennesima frase infelice contro le donne. Dayane stava parlando della sua vita sentimentale e spiegava ai suoi compagni come vive con libertà i suoi sentimenti: “Libera di amare e avere rapporti con chi voglio”.

Una frase, quella della modella, che solleva non poche critiche. Oppini, quindi, è intervenuto, affermando: “Poi non bisogna mancare di rispetto alle donne!!“. Immediato l’intervento di Giulia Salemi, che ha trovato di cattivo gusto le parole appena ascoltate. “Non fare questi discorsi non iniziamo ogni donna è liberissima di utilizzare la sua fa***a come meglio crede e come meglio la fa stare” ha affermato. Il web si è scatenato contro Francesco Oppini in massa, appoggiando la Salemi.