GF Vip: Francesco Oppini esulta per l’eliminazione della Salemi

Nella scorsa puntata del GF Vip abbiamo assistito all’eliminazione di Giulia Salemi. Molti ne sono rimasti sconvolti, ma altri invece hanno gioito, tra questi c’è sicuramente Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti non era presente in studio nella puntata di Venerdì, ma ha promesso che non si perderà per nessun motivo la prossima diretta. La scorsa settimana è stata difficile per Oppini.

Il ragazzo nella casa aveva stretto una forte amicizia con Stefania Orlando, che nell’ultima puntata si è sfidata in un testa a testa all’ultimo voto con Giulia Salemi. La conduttrice ha davvero sfiorato l’eliminazione, ma, sul più bello sì è salvata, per la gioia di Francesco. Il figlio di Alba Parietti ha pubblicato un video nelle Instagram Stories, in cui segue con attenzione il momento del verdetto dal pubblico. Quando Alfonso Signorini dichiara che Giulia Salemi è quella eliminata dal gioco, Oppini scoppia di gioia ed esulta fragorosamente come se fosse lui stesso al televoto.

È evidente che l’ex concorrente segue con passione quello che succede a Stefania Orlando nella casa, o almeno questo è il messaggio che Oppini voleva trasmettere con la sua Instagram stories. Il suo entusiasmo però è stato decisamente travisato e forse anche un po’ eccessivo, dato che contemporaneamente stava esultando anche per l’uscita dal gioco di Giulia. Certo, ormai è chiaro a tutti quali sono i finalisti che Oppini spera di vedere. Ma questo non è l’unico schieramento che Francesco sbandiera senza problemi. Infatti, il figlio di Alba Parietti non nasconde affatto il suo schieramento quanto al rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò.

Le due sono nel mezzo di una vera sfida e Francesco parteggia per Rosalinda. Le due ragazze una volta erano amiche per la pelle, ma ora sono ufficialmente divise, escludendo ogni strategia comune in vista della finale. Oppini rivolge un messaggio molto schietto all’attrice: “Sveglia! Basta tollerare”.

Effettivamente tra i due non è mai corso buon sangue e questo messaggio è l’ennesima conferma di un’antipatia nota. Mancano ormai due dirette alla finalissima: probabilmente il 22 febbraio scopriremo gli ultimi finalisti. La scelta sarà sempre un compito del pubblico del programma. Certo, bisogna considerare che il GF Vip ha in programma almeno un’altra eliminazioni prima: quella tra Samantha De Grenet, Andrea Zenga e Stefania Orlando.